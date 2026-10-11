  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
All'alba

Schianto in moto vicino alla galleria delle Ferriere, 17enne in condizioni gravissime

Trovato sul posto incosciente, ha riportato un grave trauma cranico e toracico: intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino

ambulanza notte

Bargagli. Un ragazzo di 17 anni è in condizioni gravissime dopo un incidente all’alba con la sua moto nei pressi della galleria delle Ferriere, lungo la strada provinciale 225 nei pressi di Bargagli, nell’immediato entroterra di Genova.

L’allarme è scattato poco dopo le 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Lumarzo, l’automedica del 118 e i carabinieri di Chiavari.

Il giovanissimo motociclista aveva già perso conoscenza a causa del violento impatto che gli ha causato un grave trauma cranico e toracico. È stato assistito a lungo sul posto dal personale sanitario. Intubato e stabilizzato, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Si trova in punto di rianimo in pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo i primi accertamenti lo schianto è stato del tutto autonomo, senza nessun altro mezzo coinvolto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.