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Buone notizie

Incidente in moto a Bargagli, il 17enne ricoverato al San Martino non è in pericolo di vita

Il ragazzo è in rianimazione e in prognosi riservata con diversi traumi da operare, ma le sue condizioni non sono gravissime

pronto soccorso san martino, ambulanze

Genova. Non è in pericolo di vita il ragazzo di 17 anni coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto domenica all’alba sulla strada provinciale 225 a Bargagli, nei pressi della galleria delle Ferriere.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria policlinico San Martino, dove è stato portato in codice rosso dopo essere stato trovato privo di sensi sulla strada, il giovane centauro è intubato, politraumatizzato ma non gravissimo.

Ha una frattura maxillo-facciale che dovrà essere trattata con un intervento chirurgico non urgente e dovrà essere operato anche alla mano. Il 17enne rimane in prognosi riservata in rianimazione, al terzo piano del monoblocco.

Lo schianto si è verificato intorno alle 6 del mattino. Da capire i motivi per cui il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

 

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