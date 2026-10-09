  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Tragedia a Mignanego, auto precipita in una scarpata: muore la 76enne alla guida

È successo venerdì pomeriggio in località Vetrerie, inutili gli sforzi dei soccorritori per rianimarla

Generico ottobre 2026

Mignanego. Tragedia nel pomeriggio a Mignanego, nell’entroterra di Genova: una donna di 76 anni è morta dopo essere finita in una scarpata con la sua auto.

È successo poco dopo le 16 in località Vetrerie, in via Armando Cordone, una stretta strada di campagna senza protezioni laterali. Per cause da chiarire la vettura ha fatto un volo di oltre 15 metri, rotolando più volte. Una dinamica che non ha lasciato scampo all’anziana guidatrice.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Mignanego, un’automedica del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la polizia locale e i carabinieri. Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, poi dirottato su un altro intervento di natura medica.

I soccorritori hanno raggiunto l’auto nella scarpata e hanno provato a rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.