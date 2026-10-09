Tragedia a Mignanego, auto precipita in una scarpata: muore la 76enne alla guida

Mignanego. Tragedia nel pomeriggio a Mignanego, nell’entroterra di Genova: una donna di 76 anni è morta dopo essere finita in una scarpata con la sua auto.

È successo poco dopo le 16 in località Vetrerie, in via Armando Cordone, una stretta strada di campagna senza protezioni laterali. Per cause da chiarire la vettura ha fatto un volo di oltre 15 metri, rotolando più volte. Una dinamica che non ha lasciato scampo all’anziana guidatrice.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Mignanego, un’automedica del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la polizia locale e i carabinieri. Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, poi dirottato su un altro intervento di natura medica.

I soccorritori hanno raggiunto l’auto nella scarpata e hanno provato a rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.