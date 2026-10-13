Genova. Ancora una mattinata di passione per le autostrade genovesi. Poco prima delle 10.30, infatti, un camion ha preso fuoco sulla A26, tra Masone e Ovada, nella carreggiata in direzione di Gravellona Toce. La tratta è stata chiusa e bloccata

Negli stessi minuti, a causa di un tamponamento tra autovetture è avvenuto nella careggiata tra gli stessi caselli, ma in direzione di Genova.

Gravissimi i disagi per la circolazione, con entrambe le direzioni bloccate e diversi chilometri di code, almeno 6, in entrambe le direzioni.