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Incidente e incendio sulla A26: autostrada bloccata in entrambe le direzioni fotogallery

Gravissimi i disagi per la circolazione, con entrambe le direzioni bloccate e diversi chilometri di code, almeno 6, in entrambe le direzioni.

incidente a26

Genova. Ancora una mattinata di passione per le autostrade genovesi. Poco prima delle 10.30, infatti, un camion ha preso fuoco  sulla A26, tra Masone e Ovada, nella carreggiata in direzione di Gravellona Toce. La tratta è stata chiusa e bloccata

Negli stessi minuti, a causa di un tamponamento tra autovetture è avvenuto nella careggiata tra gli stessi caselli, ma in direzione di Genova.

Gravissimi i disagi per la circolazione, con entrambe le direzioni bloccate e diversi chilometri di code, almeno 6, in entrambe le direzioni.

Incidente, incendio e coda A26
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