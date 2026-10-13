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Tragedia

Incidente in A26, muore una donna dopo tamponamento tra auto e camion

Sul posto sono intervenuti anche il mezzo di soccorso avanzato del 118 di Ovada, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

coda A26 incidente

Genova. Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto questa mattina sull’A26, tra tra Ovada (Alessandria) e Masone, in direzione Genova.

In seguito allo scontro tra un`auto e un camion, una donna è deceduta e un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria con l`elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche il mezzo di soccorso avanzato del 118 di Ovada, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

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