Tamponamento a catena sulla A7: quattro auto coinvolte e due persone all’ospedale

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A7 in direzione Milano, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, dove almeno quattro vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Sul posto immediato l’intervento della polizia stradale e dei medici del 118 che hanno assistito le persone rimaste coinvolte nell’incidente: due persone sono state curate sul posto per poi essere trasportate al pronto soccorso in codice giallo.

Sulla tratta si sono formate lunghe code, di diversi chilometri in direzione nord.