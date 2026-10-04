Tamponamento a catena sulla A7: quattro auto coinvolte e due persone all’ospedale

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A7 in direzione Milano, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, dove almeno quattro vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.
Sul posto immediato l’intervento della polizia stradale e dei medici del 118 che hanno assistito le persone rimaste coinvolte nell’incidente: due persone sono state curate sul posto per poi essere trasportate al pronto soccorso in codice giallo.
Sulla tratta si sono formate lunghe code, di diversi chilometri in direzione nord.
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