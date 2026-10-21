Genova. Sono cinque i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto poco dopo le nove di questa mattina, mercoledì, sulla A26 all’altezza del km 8 verso Masone.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni secondo quanto si legge sul sito di Autostrade per l’Italia, perché probabilmente avvenuto in uno dei tratti interessati dallo scambio di carreggiata.

Alle 10.30 si registrano 7 km di coda tra allacciamento A26/A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sono 3 i km di coda in direzione contraria: tra Masone e l’allacciamento A26-A10 verso Voltri.

Sul posto diversi mezzi di soccorso: l’automedica Golf 4, la croce rossa di Cogoleto, quella di Masone, quella di Arenzano e la Croce Bianca di Imperia. Allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Per ora le notizie sono frammentarie, ma tutti i mezzi di soccorso sono partiti in codice giallo.