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Attenzione

Incidente in A10 a Pegli, due feriti nella tratta in direzione di ponente

Due i feriti, non gravi, assistiti dai medici del 118

incidente a10

Aggiornamento ore 17.00 – Dopo l’intervento di soccorso, l’auto incidentata è stata rimossa, permettendo al traffico di riprendere

 

Genova. Disagi per il traffico sulla autostrada A10 di Genova, dove, tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli si è verificato un incidente. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone coinvolte, ferite in maniera non grave.

Immediate le conseguenze per il traffico veicolare, con traffico al momento bloccato e code di quasi due chilometri sulla carreggiata in direzione di Savona.

 

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