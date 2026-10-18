Incidente in A10 a Pegli, due feriti nella tratta in direzione di ponente

Aggiornamento ore 17.00 – Dopo l’intervento di soccorso, l’auto incidentata è stata rimossa, permettendo al traffico di riprendere

Genova. Disagi per il traffico sulla autostrada A10 di Genova, dove, tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli si è verificato un incidente. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone coinvolte, ferite in maniera non grave.

Immediate le conseguenze per il traffico veicolare, con traffico al momento bloccato e code di quasi due chilometri sulla carreggiata in direzione di Savona.