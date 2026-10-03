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Doppio fronte

Le alture di Pra’ continuano a bruciare, interviene anche il Canadair. Altro rogo a Rossiglione

L'incendio è scoppiato nella notte e ha costretto i vigili del fuoco ad allontanare temporaneamente dalle loro case 15 persone. Fiamme anche in valle Stura

Incendio sulle alture di Pra'

Genova. È ancora attivo il violento incendio divampato nella notte sulle alture di Pra’, in via Branega. Un rogo molto vasto che sta impegnando decine di vigili del fuoco, intervenuti sempre oggi anche a Rossiglione per un altro incendio scoppiato in località Poggio.

Sopra Pra’ sono i boschi vicini alle case in zona Fagaglia a bruciare. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa allontanando in via precauzionale dalle loro abitazioni 15 persone, poi tutte rientrate con l’unica eccezione di una donna accompagnata in ospedale per accertamenti, che non è in gravi condizioni.

Sul posto oltre alle squadra di Genova sono intervenute anche una di Savona, una della Spezia e una di Alessandra, ed è stato chiamato anche un elicottero per tentare di spegnere le fiamme dall’alto.

Anche a Rossiglione le squadre alle 19 erano ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento. Da chiarire le cause di entrambi gli incendi. Non si esclude possano essere dolosi.

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