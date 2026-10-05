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Boschi in fiamme

Incendi, sotto controllo i roghi di Pra’ e Rossiglione: si indaga sulla matrice dolosa

Dopo due giorni di lavoro intenso dei vigili del fuoco torna lentamente sotto controllo la situazione incendi boschivi nel genovesato

Generico ottobre 2026

Genova. Dopo due giorni di lavoro intenso dei vigili del fuoco torna lentamente sotto controllo la situazione incendi boschivi nel genovesato.

A preoccupare maggiormente era l’incendio in località Fagaglia, sulle alture di Pra’. Il rogo è scoppiato venerdì notte e ha distrutto decine di ettari di boschi, avvicinandosi pericolosamente alle case e costringendo i vigili del fuoco ad allontanare temporaneamente i residenti in via precauzionale. Tra sabato e domenica sul posto si sono alternate diverse squadre anche da fuori regione, elicotteri e Canadair, e lunedì mattina rimanevano in presidio una squadra con alcuni volontari per individuare eventuali focolai ancora non del tutto spenti.

Spento definitivamente, invece, l’incendio divampato sempre sabato a Rossiglione, in località Zucca-Asmetta zona Poggio. Il sospetto è che entrambi i roghi siano dolosi, ma sul posto stanno indagando i carabinieri forestali, incaricati di fare i rilievi e individuare eventuali inneschi o acceleranti.

Spento anche l’incendio a Campo Ligure, su hanno operato i vigili del fuoco di Multedo, i volontari del coordinamento volontari protezione civile di Genova, l’elicottero della Regione giunto da Imperia e il Canadair. Un altro rogo è invece scoppiato a Borzonasca, nella zona del monte Ramaceto.

In Liguria lo stato di grave pericolosità per incendi è cessato lo scorso 18 settembre.

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