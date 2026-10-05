Incendi, sotto controllo i roghi di Pra’ e Rossiglione: si indaga sulla matrice dolosa

Genova. Dopo due giorni di lavoro intenso dei vigili del fuoco torna lentamente sotto controllo la situazione incendi boschivi nel genovesato.

A preoccupare maggiormente era l’incendio in località Fagaglia, sulle alture di Pra’. Il rogo è scoppiato venerdì notte e ha distrutto decine di ettari di boschi, avvicinandosi pericolosamente alle case e costringendo i vigili del fuoco ad allontanare temporaneamente i residenti in via precauzionale. Tra sabato e domenica sul posto si sono alternate diverse squadre anche da fuori regione, elicotteri e Canadair, e lunedì mattina rimanevano in presidio una squadra con alcuni volontari per individuare eventuali focolai ancora non del tutto spenti.

Spento definitivamente, invece, l’incendio divampato sempre sabato a Rossiglione, in località Zucca-Asmetta zona Poggio. Il sospetto è che entrambi i roghi siano dolosi, ma sul posto stanno indagando i carabinieri forestali, incaricati di fare i rilievi e individuare eventuali inneschi o acceleranti.

Spento anche l’incendio a Campo Ligure, su hanno operato i vigili del fuoco di Multedo, i volontari del coordinamento volontari protezione civile di Genova, l’elicottero della Regione giunto da Imperia e il Canadair. Un altro rogo è invece scoppiato a Borzonasca, nella zona del monte Ramaceto.

In Liguria lo stato di grave pericolosità per incendi è cessato lo scorso 18 settembre.