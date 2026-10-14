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Primo pomeriggio

Incendio a Castelletto, fiamme in un appartamento in via Delpino

Le fiamme sono scoppiate in una delle stanze dell'abitazione, in cui risiedono un uomo e la madre

Genova. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì in un appartamento al piano terra di un palazzo di via Delpino, a Castelletto.

Le fiamme sono scoppiate in una delle stanze dell’appartamento abitato da un uomo e dalla madre. A casa, al momento della chiamata al 112, c’era soltanto l’uomo, che è riuscito a uscire incolume prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Le squadre hanno subito attaccato l’incendio, che ha sviluppato una densa colonna di fumo. Da chiarire le cause e l’origine. Sul posto due ambulanze.

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