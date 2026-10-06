Camion in fiamme in area di sosta della A12: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Ancora un incendio sulle autostrade genovesi. Nella mattinata di oggi, un camion ha preso fuoco all’interno di un’area di servizio lungo l’autostrada A12, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo.

Martedì mattina una pattuglia in servizio ha notato un autocarro che procedeva a rilento nella galleria Monte Giugo, in direzione Genova. Dopo averlo scortato all’interno dell’area di servizio Sant’Ilario Nord, gli agenti hanno notato che era scoppiato un incendio nel vano motore. Si sono dunque fatti consegnare l’estintore dal distributore di carburante e in pochi minuti hanno spento il rogo, messo in sicurezza poi dai vigili del fuoco.

Il veicolo trasportava merce pericolosa in regime adr, lo spegnimento del principio d’incendio è stato decisivo e ha scongiurato un grande pericolo visto la merce trasportata. Il conducente veniva sanzionato perchè non aveva esposto il pannello di trasporto merce pericolosa nella parte posteriore, sanzione che prevede la sospensione dei documenti di guida e circolazione, poiché proprio come in questo caso non fa percepire agli utenti il trasporto di materia pericolosa.