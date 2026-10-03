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Incendio sulla alture di Pra’, boschi in fiamme e case evacuate: paura nella notte

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle case in zona Fagaglia e gli inquilini sono stati fatti uscire per precauzione

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Genova. Un grosso incendio è divampato nella tarda serata di venerdì e continua a bruciare in una zona boscosa di via Branega, sulle alture di Pra’, costringendo i vigili del fuoco a evacuare temporaneamente alcune abitazioni.

Le fiamme si sono infatti avvicinate pericolosamente alle case in zona Fagaglia, e gli inquilini sono stati fatti uscire per precauzione. Sul posto oltre alle squadra di Genova sono intervenute anche una di Savona, una della Spezia e una di Alessandra. Il fronte intorno alle 7 del mattino sembrava contenuto, ma l’attenzione rimane altissima anche a causa delle forti raffiche di vento.

All’alba la stragrande maggioranza delle persone fatte evacuare era rientrata a casa, con l’unica eccezione di una donna residente in un’abitazione particolarmente esposta. Da chiarire le cause dell’incendio, su cui stanno compiendo accertamenti i vigili del fuoco. Non si esclude possa essere doloso.

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