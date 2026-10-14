Genova. Ex Ilva, terzo giorno di protesta in modo “più visibile” come ha annunciato ieri sera Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil. Poco prima delle nove di questa mattina i lavoratori sono tornati in movimento: il corteo è partito da piazza Corvetto e ha sostato a Brignole e poi in viale Duca d’Aosta per bloccare il traffico. Attorno alle 10:30 i lavoratori sono passati da via Brigata Liguria per poi dirigersi verso via XX Settembre. Per tutta la giornata dovrebbe girare per il centro città in attesa di buone notizie che siano conferme ufficiali e non solo rassicurazioni a voce.

Dopo l’assemblea di questa mattina davanti alla prefettura, dove i lavoratori hanno trascorso un’altra notte in tenda, i sindacati hanno annunciato una mobilitazione di maggiore impatto rispetto a quella di ieri in attesa del documento che testimoni la prosecuzione dell’attività di Cornigliano nonostante la chiusura di Taranto.

Attorno alle 9.30 i lavoratori sono stati raggiunti dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Al momento non ci sono novità, ma Palombo comunica che gli incontri previsti per oggi alle 17 sono stati anticipati a questa mattina: “Continuiamo così, la giornata sarà lunga, ci devono vedere finché non firmano”.

Palombo, prima della partenza del corteo ha spiegato la situazione: “Tanto lavoro è stato fatto. Le prefetture, i commissari, i ministri, il governo stanno approntando delle soluzioni, quindi c’è un lavoro in corso importante che potrebbe portare una soluzione. Se avessero i tempi di chi lavora, l’avrebbero già fatto. Il problema è che i tempi dell’istruzione dei ministeri hanno una orologio loro e quindi magari quello che possono fare alla mattina la rimandano di due o tre giorni. Noi non abbiamo tempo di aspettare. L’abbiamo detto ieri tutti insieme, abbiamo avuto la vicinanza e forse di più del Comune di Genova, della Regione Liguria, di tutti i parlamentari liguri, di tutti coloro, di tutti i colori della Curia, quindi segnali importantissimi. Ci danno tutti ragione, però non ci basta: alla ragione bisogna che si sbrighino a mettere nero su bianco quello che abbiamo richiesto”.

Palombo riassume: “Se su Genova e sul Nord non c’è un provvedimento giudiziario che pende, non ha senso tenere chiusi gli impianti. Abbiamo chiesto rotoli, abbiamo chiesto prodotti da lavorare, rotoli subito o bramme poiché diventano rotoli. Ci si sta lavorando, c’è la soluzione, deve essere materializzata in un foglio di carta scritto in maniera chiara. Per adesso ci sono tanti foglietti sulla carta della focaccia, ma deve diventare un foglio ufficiale”.

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Ex Ilva, le immagini della protesta del 14 ottobre

Il rappresentante della Rsu Fiom Cgil anticipa, ma non troppo, il programma odierno: “Con i nostri mezzi marciamo sulla città e facciamo un po’ di giri senza striscione, perché non ce n’è bisogno, però la prima fila la aprono quelli con le felpe: bianche, verdi, rosse, non ha importanza, siamo tutti uniti.

Quindi in maniera compatta, organizzata, disciplinata, aspettando quelli che devono arrivare perché arriverà qualchedun altro, facciamo questa manifestazione tutto il giorno per capirci. Li mettiamo a perdere”. Palombo lascia intendere anche che potrebbe esserci qualche improvvisazione.

Protesta ex Ilva, i fatti di ieri

Ieri sera la presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, qualche ora dopo le parole rassicuranti del ministro Matteo Piantedosi, sembrava presagire la svolta decisiva per la vertenza ex Ilva, ma la buona notizia in serata non è arrivata.

Proprio Bucci aveva detto ieri: “Si sta lavorando sia a livello governativo sia a livello di team con i sindacati nazionali per consentire l’approvvigionamento”. Si tratta di rotoli d’acciaio che lo stabilimento di Cornigliano lavorerebbe per conto terzi. È probabile che questo documento possa arrivare oggi, trapelava ieri sera.

Palombo era stato chiaro: “Abbiamo condiviso l’idea che bisogna superare quella lettera che dal 15 novembre che mette in fermo gli stabilimenti del Nord. Tutti ci danno ragione, però vogliamo degli atti formali scritti, perché poi anche la nostra pazienza ha un limite”.

‘La pazienza è finita’ è quanto si leggeva anche nel volantino diffuso dalla Rsu.

Nella mattinata del 13 ottobre una delegazione aveva incontrato in prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Genova per il comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica e gli aveva consegnato una lettera con alcune proposte. Dal vertice erano emerse indicazioni positive sull’esistenza di una soluzione per evitare lo stop della produzione a Cornigliano. “Noi siamo interessati al salvataggio complessivo della filiera dell’acciaio in Italia – aveva dichiarato Piantedosi – ma vedremo di non penalizzare la città mentre si risolve il problema complessivo”.

Nel pomeriggio l’arcivescovo di Genova Marco Tasca aveva raggiunto il presidio permanente. “Una soluzione c’è, ma sono un po’ lenti”, gli ha spiegato Palombo in un breve colloquio. Poi il religioso, con qualche colorita espressione veneta, ha incoraggiato gli operai a proseguire la mobilitazione e ha commentato: “Non è una cosa nuova che la Chiesa di Genova stia dalla parte del lavoro, è uno stile di vita“.

E dopo il barbecue proletario organizzato lunedì sera davanti alla prefettura, l’associazione Valori Alpini di Oregina ha deciso di sostenere la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva portando 80 porzioni di pasta agli operai. Sono state consegnate direttamente dai volontari, alcuni con le tipiche penne nere. Poco dopo lo stesso Bucci ha portato un vassoio di dolci prodotti dalla pasticceria gestita dalla famiglia della moglie Laura Sansebastiano.

La mobilitazione dei lavoratori era iniziata lunedì 12 ottobre con lo spostamento da Cornigliano alla prefettura dove si è stabilito il presidio permanente.