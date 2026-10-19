Aeroporto di Genova occupato, i passeggeri: “Ok la protesta ex Ilva ma così colpiscono solo i cittadini”

Genova. Disagi per centinaia di passeggeri in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, occupato a oltranza dai lavoratori ex Ilva contro l’ipotesi di cassa integrazione.

Il blitz degli operai, poco prima delle 10 di stamani, ha creato ritardi soprattutto per quanto riguarda l’area dei controlli, aperta soltanto a singhiozzo e non senza momenti di tensione tra gli stessi metalmeccanici e alcuni passeggeri che hanno provato a forzare i picchetti.

Al di là degli screzi più accesi, non degenerati grazie sia all’intervento della polizia sia dello stesso servizio d’ordine dei sindacati (e di qualche passeggero che ha contribuito a sedare gli animi), la situazione è stata di forte disagio per gli utenti dello scalo che, fino alla tarda mattinata, non aveva neppure avvertito attraverso i canali ufficiali delle proteste in atto.

“La battaglia per il lavoro è sacrosanta ma in questo modo si colpiscono soprattutto i normali cittadini che non potranno prendere l’aereo magari per lavoro o per motivi di salute”. È una delle posizioni espresse dai passeggeri. Così Samuele, giovane in partenza per Amsterdam e che non dispera di raggiungere la sua meta: “Siamo fiduciosi, per quanto riguarda le proteste le capisco, ognuno ha le sue priorità, ma forse non è giusto colpire i passeggeri”.

Più arrabbiato Franco, che deve volare su Catania per lavoro: “Come si dice, la libertà finisce quando inizia quella degli altri, se si ledono i diritti altrui non va bene”. E così un altro business man in partenza per uno scalo che lo trasferirà in Canada: “Devo partire sia per motivi di lavoro sia di salute, e come me anche altri, se la protesta si attua in questo modo chi ci rimette sono i cittadini, le ragioni sono motivatissime ma non si protesta colpendo i cittadini”.

Alberto, in viaggio verso Costanza via Monaco, dice: “Speriamo di partire, i lavoratori fanno bene a protestare ma se lo facessero senza interrompere i servizi e i trasporti sarebbe meglio, attirerebbero un po’ più di simpatia”. Meno comprensiva una donna che doveva partire per Tirana, insieme alla famiglia: “Chi perde il volo, lo perde, e il problema è nostro”.

Intorno alle 13 i manifestanti hanno fatto passare i controlli ad alcuni passeggeri, anziani, malati e famiglie con bambini. Di fatto tutti gli aerei sono decollati come previsto ma alcuni sono partiti in gran parte vuoti.