Il polo culturale Musei del mare e delle migrazioni apre le porte al Festival della Scienza 2026 

Genova. In occasione del Festival della Scienza 2026, in programma dal 22 ottobre al 1° novembre, il polo culturale Musei del mare e delle migrazioni apre le porte al pubblico, accogliendo nei suoi tre luoghi simbolo – Galata Museo del Mare, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e Lanterna di Genova – un ricco programma di iniziative dedicate alla conoscenza, alla ricerca e all’innovazione.

Conferenze, laboratori interattivi, mostre e appuntamenti speciali offriranno al pubblico l’occasione di esplorare temi e discipline diverse, dagli sviluppi della tecnologia alle trasformazioni ambientali, fino al rapporto tra uomo, mare e territorio.

Due gli appuntamenti a cura del Galata Museo del Mare dedicati all’esplorazione del mare, tra innovazione tecnologica e memoria storica.

Per tutta la durata del Festival, nella darsena antistante il Museo, il laboratorio “Un esploratore chiamato SWAMP. Come un robot autonomo studia gli ambienti marini”, realizzato in collaborazione con il CNR – Istituto di Ingegneria del Mare, permetterà di scoprire da vicino il mondo della robotica marina. Adulti e bambini potranno vivere l’esperienza unica e coinvolgente di pilotare in prima persona un robot marino direttamente dalla banchina del Galata, sperimentando come si pianifica una missione, come un drone autonomo si orienta in acqua e quali tecnologie permettono di esplorare e monitorare gli ambienti marini.

Venerdì 30 ottobre alle ore 17.00 appuntamento con “Come un sasso nel mare. La storia della subacquea a Genova e in Liguria”, il documentario che ripercorre attraverso documenti d’epoca, immagini d’archivio e testimonianze dei protagonisti come la Liguria sia un punto di riferimento per la subacquea italiana e internazionale. Un’occasione rara per riscoprire un patrimonio di storie spesso dimenticate, che raccontano l’identità marittima di Genova. La proiezione sarà introdotta dal regista e autore Claudio Colombo.

Anche la Lanterna di Genova partecipa al Festival con una sua iniziativa: “Calendario 2030”, la mostra fotografica proposta dall’Associazione Amici della Lanterna in collaborazione con Extinction Rebellion – Liguria. In programma nei fine settimana del Festival, la mostra presenta dodici fotografie, una per ogni mese dell’anno, che invitano a riflettere sulle crisi climatica, ecologica e sociale e sulle responsabilità collettive nella costruzione del futuro. L’inaugurazione della mostra è prevista venerdì 23 ottobre alle ore 16.00 (ingresso gratuito), con appuntamento davanti alla biglietteria. Da lì i partecipanti saranno accompagnati alle sale espositive, con la salita alla terrazza panoramica a conclusione della visita.

Accanto a questi appuntamenti, il Galata Museo del Mare, il MEI e la Lanterna ospiteranno nei propri spazi numerose altre iniziative del Festival della Scienza, tra conferenze, laboratori e mostre. Un programma articolato che invita a guardare il mondo da prospettive diverse, intrecciando ricerca scientifica, cultura e divulgazione.

Di seguito il calendario delle attività ospitate nelle tre sedi. Il programma completo del Festival è consultabile sul sito ufficiale: www.festivalscienza.it/programma-2026

GALATA MUSEO DEL MARE



Conferenze (presso Auditorium) Conferenze (presso Auditorium)

Street Galaxy – 23 ottobre, ore 18.00

Connessioni cosmiche – 24 ottobre, ore 10.30

Creatività umana e artificiale – 24 ottobre, ore 16.00

Quando l’universo diventò infinito – 24 ottobre, ore 18.00

Riscrivere il DNA – 25 ottobre, ore 16.00

Il mondo è complesso! – 26 ottobre, ore 18.00

La ragazza di via Panisperna – 27 ottobre, ore 17.00

Un’esperienza visionaria – 28 ottobre, ore 18.00

VoiceHeart – 31 ottobre, ore 16.00

I cervelli del futuro – 31 ottobre, ore 18.00

Le energie del mondo – 1 novembre, ore 16.00

Terremoti: prevederli non basta – 1 novembre, ore 18.00

Laboratori

Le piante da frutto di domani – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Pezzo dopo pezzo – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Sulle tracce delle polveri artiche – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Un esploratore chiamato SWAMP – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Mostre

La natura incontra l’innovazione – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Questioni di scala – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00)

Eventi Extra (presso Auditorium)

Come un sasso nel mare – 30 ottobre, ore 17.00

LANTERNA DI GENOVA



Eventi Extra / mostra fotografica

1. Calendario 2030 – 23 > 25 ottobre e 30 ottobre > 1 novembre ore 10:00 – 18:00

MEI – MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA

Laboratori

Facciamo zoom sull’universo – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato ore 10:00 – 18:00; domenica chiuso) I misteri sommersi della Battaglia delle Egadi – 22 ottobre > 1 novembre – (feriali ore 10.00 – 16.00; sabato ore 10:00 – 18:00; domenica chiuso)

Mostre