“Il Nobel torna in classe”: Genova e l’istituto Vittorio Emanuele Ruffini celebrano i 130 anni di Eugenio Montale

Genova. Nella straordinaria cornice dell’Auditorium di Palazzo Bartolomeo Lomellini, uno dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio UNESCO, e sede dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II Ruffini, si è tenuta ieri, lunedì 12 ottobre, nel giorno esatto del 130° compleanno del poeta, la grande celebrazione dedicata a Eugenio Montale. Un appuntamento storico per l’Istituto genovese che, per la prima volta con un evento di questa portata e sotto la nuova dirigenza della Prof.ssa Monica Pasceri, ha riaperto simbolicamente le sue porte all’allievo più illustre, diplomato ragioniere tra queste aule il 25 giugno 1915.

La mattinata ha visto alternarsi letture antologiche delle opere montaliane – da “Ossi di seppia” a “Le occasioni” fino a “Satura” – interpretate direttamente dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto, incluse le rappresentanze del plesso di Sturla e delle sedi carcerarie di Marassi e Pontedecimo.

Ad accompagnare le poesie, momenti musicali di altissimo livello curati dai cantanti solisti del Teatro Carlo Felice di Genova – Graziella Scovazzo Lorenzon, Quinzia Zhou e Giampiero De Paoli – e le note dell’antico pianoforte della scuola, tornato a suonare dopo un accurato restauro grazie alla donazione della famiglia Pallavicino. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali, cittadine e municipali, insieme alla famiglia del poeta.

«Sono davvero convinta che proprio dai banchi di scuola possano crescere i grandi talenti – dichiara Simona Ferro, Vicepresidente di Regione Liguria e Assessore alla Scuola –. Se pensiamo a Eugenio Montale, che era un semplice studente ma proprio qui ha trovato la sua voce nel mondo, i ragazzi devono vedere nell’opportunità scolastica una grande occasione per il loro futuro».

«Non vogliamo solo esibire un cimelio del passato, vogliamo dare vita al passato – afferma la Prof.ssa Monica Pasceri, Dirigente scolastica dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II Ruffini –. Montale è uno dei poeti più attuali perché si è sempre confrontato con i dubbi esistenziali, e i giovani di oggi sono chiamati più che mai a raccogliere questo testimone, diventando attori e protagonisti consapevoli della loro crescita culturale e personale».

«Eugenio Montale è un poeta molto amato e complesso, che si è interrogato sul male di vivere e sulle grandi questioni della modernità, dimostrandosi ancora oggi straordinariamente attuale – sottolinea Simona Cosso, Presidente del Municipio I Centro Est di Genova –. Questa scuola ha la capacità di fermarsi per ricordare i suoi studenti più illustri: è un segnale forte che ci ispira e ci ricorda che da Genova possono nascere cose grandi. Questo è l’augurio più bello che faccio a tutti gli studenti e le studentesse».

«A nome della famiglia siamo davvero felici per questo evento organizzato nell’istituto frequentato da Eugenio Montale – commenta Alberto Montale, nipote del Premio Nobel –. Intrecciando le sue varie passioni, tra cui la lirica e la musica, si è restituito un quadro autentico della sua giovinezza profondamente genovese. Un sentito ringraziamento va alla scuola, alle istituzioni, agli artisti e soprattutto agli studenti per le splendide letture e interpretazioni».

Con questa giornata l’I.I.S. Vittorio Emanuele II Ruffini ha voluto restituire alla città il legame che unisce la scuola a Eugenio Montale, Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, che proprio in queste aule conseguì il diploma di ragioniere il 25 giugno 1915.