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Il genovese, lingua di cultura: mercoledì un seminario gratuito al Palazzo della Borsa

I relatori utilizzano il genovese in ambiti diversi, dalla ricerca al giornalismo, dalle arti all'informatica

Generica

Genova. A che serve parlare genovese nel 2026? È una lingua del passato, buona per le barzellette, le canzonacce da osteria e i personaggi macchiettistici del teatro comico? Oppure il genovese ha ancora qualcosa da dire — e da dare — nel mondo di oggi?

Domande che troveranno risposta mercoledì 14 ottobre nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova che ospiterà il seminario Il genovese: lingua di cultura organizzato da Ianua, la scuola superiore dell’Università di Genova. Appuntamento a partire dalle 17.00 e conclusione alle 19.30 con aperitivo.

Superando i luoghi comuni che ne hanno ridotto l’immagine a quella di semplice “dialetto”, il genovese (o ligure) si rivela una lingua a tutti gli effetti, capace di essere utilizzata, e di fatto utilizzata, in molti ambiti dell’attività umana.

È una porta d’accesso a un patrimonio culturale straordinario, che comprende, caso unico tra le lingue minoritarie d’Italia, una letteratura sviluppatasi senza soluzione di continuità per quasi otto secoli. Non un passato da rievocare nostalgicamente, magari intonando Ma se ghe penso, ma albero ancora vivo, capace ancora oggi di dare nuovi frutti.

Generico ottobre 2026

I relatori ne sono una dimostrazione concreta: utilizzano il genovese in ambiti diversi, dalla ricerca al giornalismo, dalle arti all’informatica. L’approccio multidisciplinare del seminario non è casuale: se ogni campo del sapere può contribuire a valorizzare e far evolvere il genovese, la lingua del territorio può diventare anche un fertile terreno d’incontro tra discipline apparentemente lontane, tra umanisti e scienziati.

Il seminario è aperto a tutti e perciò si svolgerà in italiano: non è necessario conoscere il genovese per partecipare.

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