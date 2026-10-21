Il cronista genovese Marco Grasso fermato dalla polizia a Montecarlo, seguiva l’evento di un’organizzazione israeliana

Genova. “Il Cdr del Fatto esprime piena solidarietà al collega Marco Grasso fermato domenica sera dalla polizia di Montecarlo, portato in commissariato e poi rilasciato, mentre seguiva, dalla piazza pubblica antistante il Casinò, l’ingresso degli ospiti all’evento dell’organizzazione israeliana Keren Ayeshod“. Così in una nota pubblicata martedì 20 ottobre 2026 il Comitato di redazione del Fatto Quotidiano.

Il Cdr specifica poi che si trattava di un “evento di interesse giornalistico dato che si tratta della più grande organizzazione finanziatrice di Israele. Denunciamo inoltre che il collega è stato prima interrogato con irricevibili domande da parte di ben due pattuglie della polizia riguardanti le generalità dei genitori. Ribadiamo che i cronisti del Fatto continuano a svolgere il proprio lavoro senza lasciarsi intimidire, nel rispetto e nell’esercizio delle prerogative giornalistiche”.

Anche “la Federazione nazionale della Stampa italiana – dichiara la segretaria generale Alessandra Costante – è al fianco del collega del Fatto Quotidiano Marco Grasso, fermato a Montecarlo dalla polizia mentre stava seguendo l’evento di un’importante organizzazione israeliana. I giornalisti devono avere sempre il diritto di svolgere correttamente il loro lavoro senza essere intimiditi“.

Al collega va la solidarietà anche dell’Associazione Ligure dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria e del Gruppo Cronisti Liguri.

“Un episodio grave e preoccupante, sul quale è necessario fare piena chiarezza: la libertà di stampa è un principio fondamentale della democrazia e nessun giornalista deve subire pressioni o intimidazioni mentre svolge il proprio lavoro”, commenta il Movimento 5 Stelle genovese e ligure unendosi alla solidarietà.