Il Coro Amwaj dalla Palestina a Genova con il concerto “Noi amiamo la vita”

Genova. Il coro palestinese Amwaj torna in Liguria con Noi amiamo la vita, uno spettacolo in cui musica e poesia diventano espressione di resistenza e speranza. Trenta ragazze e ragazzi provenienti da Hebron e Betlemme intrecciano canti tradizionali palestinesi e creazioni contemporanee, dando voce, attraverso la musica, al desiderio di vivere, creare e immaginare il futuro, nonostante una quotidianità segnata da soprusi e dolore. Ispirato al celebre poema di Mahmoud Darwish, lo spettacolo andrà in scena il 23 ottobre nella chiesa di San Siro a Nervi, e il 24 ottobre nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna.

Dopo il successo di Dalia – Voce dall’esilio, presentato un anno fa al Teatro Modena di Genova, il coro torna in Italia con un percorso musicale che unisce tradizione e ricerca contemporanea, trasformando il canto collettivo in uno spazio di espressione, condivisione e libertà

Il progetto

Fondata nel 2015 da Mathilde Vittu e Michele Cantoni, la scuola corale Amwaj “onde” è un progetto educativo con sede a Betlemme, Cisgiordania. Offre a ragazzi e ragazze di Betlemme e Hebron l’opportunità di accedere a una formazione musicale e artistica di alto livello, in un contesto in cui le occasioni di partecipazione culturale sono molto limitate. Ad oggi 65 giovani tra i 7 e i 22 anni, ricevono dalle sei alle otto ore di lezioni settimanali di canto corale, tecnica vocale, lingue straniere, cultura e formazione musicale, introduzione al pianoforte e alle percussioni, teatro, espressione corporea, yoga… Il progetto forma inoltre cinque giovani adulti nelle discipline della direzione corale, composizione, arrangiamento, accompagnamento pianistico e pedagogia, affinché possano diventare a loro volta formatori e formatrici. L’équipe di insegnanti svolge poi regolari attività di mediazione in tutta la Cisgiordania (scuole, SOS Children’s Villages, centri culturali, ospedali, campi profughi, aziende, ecc.).

L’approccio di Amwaj si fonda sull’inclusione, sulla parità di genere e sul dialogo interculturale. Il repertorio spazia dalla musica occidentale di diverse epoche alla tradizione araba e alla world music, includendo composizioni commissionate a musicisti e musiciste di fama. Oltre a diversi tour in Europa, i giovani cantori, spesso accompagnati da artisti locali e internazionali, realizzano spettacoli e attività di mediazione culturale in scuole, ospedali, centri culturali e campi profughi in tutta la Cisgiordania. La collaborazione e la dimensione collettiva sono al cuore dell’impegno pedagogico, artistico e umano del coro Amwaj.

TAPPE DELLA TOURNÉE

16 ottobre Torino Chiesa del Sacro Cuore

18 ottobre Tavagnasco Palestra comunale

20 ottobre Cuneo Teatro Toselli

21 ottobre Bra Teatro Politeama Boglione

23 ottobre Genova – Nervi Chiesa di San Siro

24 ottobre Lavagna Basilica di Santo Stefano