Il Comune di Genova si prepara al Natale: 200 mila euro ai civ per le luminarie

Genova. Genova si prepara ad accendere le festività natalizie con un sostegno economico destinato ai quartieri. Il Comune di Genova ha infatti approvato le graduatorie ufficiali e l’assegnazione dei contributi economici riservati ai Centri Integrati di Via, i civ, e alle associazioni di categoria per la valorizzazione della città.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando promosso dall’amministrazione comunale, che ha messo in campo uno stanziamento complessivo di 200 mila euro. Le risorse sono state interamente assorbite dalla graduatoria dedicata agli allestimenti, agli arredi urbani e alle tradizionali luminarie natalizie, premiando i progetti presentati dai vari civ distribuiti sul territorio cittadino, da ponente a levante.

Alle realtà associative ammesse era già stato erogato un anticipo iniziale di 2 mila euro per facilitare l’avvio delle attività. Con il provvedimento recente sono stati definiti i contributi totali spettanti a ciascun partecipante, calcolati in base alle spese ritenute ammissibili e ai punteggi assegnati da un’apposita commissione esaminatrice.

In cima alle graduatorie delle installazioni e degli eventi figurano diverse realtà cittadine particolarmente attive: tra i progetti con i punteggi più alti per gli addobbi e le luminarie (fissati a quota 68 punti) si distinguono il COSP Sestri Ponente, il CIV Rivarolo Teglia e il CIV Vivicertosa. Sul fronte dei contributi economici complessivi spiccano sempre il COSP Sestri Ponente (con oltre 19.400 euro totali), il CIV Sestiere Carlo Felice (anch’esso sopra i 19.400 euro) e il CIV Ponte 2000 (circa 14.500 euro).