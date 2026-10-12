Hitball, prima vittoria in campionato per il Genova

Genova. Domenica 11 ottobre sono partiti i campionati di A&B UISP di Hitball e ad aprire le danze della serie A1 è stato il match fra Genova Hit Ball vs Sotomayor.

Fra le mura amiche del PalaNegroniDurazzo i Balilla hanno iniziato la stagione affrontando uno dei team torinesi candidati alla vittoria finale che nella passata stagione è riuscita a guadagnarsi la seconda piazza nella sessione regolare.

Il match parte forte per entrambe le squadre che concedono pochi margini di manovra, anche se Genova riesce a trovare lo sprint giusto a metà tempo che gli regala un vantaggio di 6 punti, che però pian piano si assottiglia a 1 punto alla fine dei primi 15 minuti di gioco (18-17).

Nella ripresa, forte del fattore campo, i liguri continuano a spingere il piede sull’acceleratore provando a regalarsi un altro importante distacco, magari capace di portarli alla vittoria finale.

Guidati dal bomber Luca Fagherazzi, 24 punti per lui, e coadiuvato in attacco da Dario Ravera e Luca Siciliano, entrambi a segno con 14 punti, a metà tempo i Balilla volano e chiudono la ripresa sul 52-37 (parziale 34-20).

Il +15 punti è un buon margine di vantaggio ma è poca cosa in serie A1 dove gli attacchi hanno nella loro faretra diverse frecce per recuperare la situazione.

Gli ultimi 15 minuti di gioco vedono Sotomayor mettere sotto pressione la difesa avversaria accorciando, azione dopo azione, lo svantaggio, arrivando persino, nei secondi finali, alla parità (67-67).

Per i torinesi sembra fatta ma a risolvere la situazione troviamo un tiro da 2 dalla zona d’attacco del Genova Hitball che smorza ogni entusiasmo degli hitter dell’ASD Polaris, il triplice fischio dell’arbitro Soroceanu regala quindi la prima vittoria ai Balilla e fissa il risultato finale sul 69-67 (parziale 17-30).

Nelle altre partite di giornata troviamo la netta vittoria dei campioni in carica Red Devils su Flamurtari 93-76, la vittoria per 79-59 di Pazzeschi sul neopromosso Trefferspan e il successo per 81-70 di Evolution su Piccolo Club.

Genova Hitball al momento può godersi il primo successo stagionale, in attesa di affrontare in casa domenica 18 ottobre Evolution, altro team torinese che la passata stagione ha rischiato di aggiudicarsi il titolo iridato perdendo solamente in gara-3 di finalissima con Red Devils per soli 3 punti.

Risultati della prima giornata di campionato

Genova Hit Ball vs Sotomayor 69-67

Flamurtari vs Red Devils 76-93

Pazzeschi vs Trefferspan 79-59

Evolution vs Piccolo Club 81-70

Classifica:

Genova Hitball, Red Devils, Pazzeschi, Evolution 3 punti (1 gara); Lab To hit, Sunknights 0 punti (0 gare); Sotomayor, Flamurtari, Trefferspan, Piccolo Club 0 punti (1 gara).