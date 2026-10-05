Hitball, al via i campionati: Genova ai nastri di partenza della Serie A1

Genova. Domenica 11 ottobre partono i campionati misti di Serie A e B della PLV UISP con 40 squadre e più di 250 hitter iscritti.

Le compagini rappresentano nel loro insieme 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria); 3 province (Torino, Milano, Genova); 6 comuni (con Chivasso, Orbassano, Venaria Reale che si aggiungono ai precedenti capoluoghi) e ben 7 ASD.

La Serie A1 non ha modificato di molto i suoi equilibri, con pochissimi cambi nei roster delle varie squadre.

Restano, almeno per il momento, confermate le gerarchie vista la passata stagione con le “6 sorelle” favorite all’accesso ai play off e quindi alla lotta per il titolo con Red Devils, campioni dell’ultima edizione, come squadra da battere.

In zona retrocessione la neopromossa Trefferspan sembra essere la candidata più papabile alla ridiscesa ma anche Pazzeschi resta nei radar per l’ultima piazza mentre Genova Hitball e Flamurtari sono da tenere d’occhio in quanto hanno dimostrato di avere il potenziale per inserirsi anche nella corsa play off.

La Serie A2, fra i quattro campionati in partenza, quest’anno sembra quella più equilibrata con diversi team capaci di diventare la mina vagante del torneo.

Nelle zone alte fra le favorite alla vittoria finale troviamo All Blacks, Pellegrini Venaria e Sheet a cui possiamo aggiungere Skoppiati che, nonostante la disastrosa esperienza della passata stagione in A1 (chiusa con zero vittorie), ha sicuramente i requisiti per creare nuove gerarchie.

Guardando le retrovie, le neopromosse Iron Lion Tyson e Sporting Team Next Gen dovranno fare gli straordinari per evitare l’ultimo posto, cercando non solo punti d’oro negli scontri diretti ma anche con quei team, come Hocheti Pochety o Igadan, che in passato anno hanno gravitato nelle zone calde.

Le altre formazioni, come già anticipato, vivono nel limbo fra la “corsa salvezza” e un anno “sopra le righe” e questa situazione rende la cadetteria la serie più incerta da pronosticare.

La Serie B1 2026/2027 risentirà non poco, a livello qualitativo, delle due promozioni in A2 viste lo scorso anno.

Nonostante Skunk Milano e Hammers possano gareggiare per la corsa al podio, sembrano non avere la forza di intromettersi nel duo delle favorite alla vittoria finale composto da Guardians Chivasso e Torino Warriors; anzi, devono stare attente a Hit Bulls che l’anno scorso, per due terzi del torneo, ha tenuto il passo del poker di testa.

Esaminando la zona rossa c’è tanta curiosità su Driphit e sulla neopromossa Hitbusters che potrebbero regalarsi dei risultati inaspettati proprio come nel finale della scorsa stagione ha fatto Meatballs, trovando così uno sprint capace di allontanarli dalla zona calda della categoria.

Inoltre la solidità degli organici di Dracarys Chivasso e del già citato Meatballs ci fa intuire che la corsa per evitare l’ultima piazza sarà serrata, senza nessuna vittima sacrificale già annunciata.

La Serie B2 da un paio d’anni ha alzato il livello qualitativo del proprio campionato, anche grazie ad una serie C1 capace di promuovere compagini pronte per la categoria.

La lunga gavetta della neopromossa Purple Hit Orbassano rende questa squadra la vera incognita di quest’anno, ma attenzione alla ripescata Golden Hunters che può stupire nella corsa per evitare la retrocessione diretta.

Oltre a loro troviamo diverse altre incognite come Valhalla, Krakens Chivasso, Nomadi Venaria, Atletico Boomers: tutte formazioni capaci di trovarsi fra gli inferi e il paradis

o.

Nella corsa alla vetta la favorita sembra Monstars, ma deve stare attenta alle spalle visto che Homeless e Delirium Consulum cercheranno di tallonarla il più possibile.

Il debutto, per tutte le serie, è previsto domenica 11 ottobre.