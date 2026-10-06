Spionaggio informatico su un traghetto Gnv, marinaio 23enne condannato a 4 anni e 4 mesi

Genova. Resta un giallo il tentativo di hackeraggio avvenuto un anno fa a bordo di una nave Gnv, ma nel mistero che avvolge la duplice inchiesta, quella della procura di Genova e quella di Parigi, è arrivata la prima sentenza.

Il giudice Giorgio Morando ha infatti condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per accesso abusivo aggravato a sistema informatico uno dei marinai lettoni arrestati L’inchiesta è stata aperta dalla procura di Genova dopo la denuncia presentata dalla compagnia di navigazione Gnv e riguarda quattro tentativi di accesso attraverso alcuni mini-computer, collegati al sistema di bordo del traghetto Fantastic, in grado non solo di acquisire dati e password ma potenzialmente anche di prendere il controllo della nave da remoto.

Un primo marinaio era stato arrestato in Francia nel porto di Sète il 12 dicembre 2025 mentre armeggiava con uno di questi dispositivi e si trova tuttora in carcere Francia. Era stato lui a fare il nome del complice, arrestato a Napoli tre giorni dopo e poi trasferito a Genova. L’uomo, Emils Laurens, 23 anni, è detenuto nel carcere di Marassi. A dispetto delle evidenze investigative ha sempre sminuito il suo ruolo e non ha mai svelato i dettagli né i mandanti del piano, che non era andato a buon fine ed era stato scoperto dalla compagnia di navigazione che si era rivolta ai pm genovesi.

Intanto si apprende solo ora che la Procura di Genova ha ottenuto a maggio l’estradizione di un terzo marinaio lettone che era stato arrestato in Spagna su mandato d’arresto europeo. Si trova anche lui in carcere in custodia cautelare.