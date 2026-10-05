Dal carburante a base di funghi ai robot sottomarini, al Nautico la sfida dell’Hackathon Ciircle

Genova. Guida autonoma per navi, un carburante che parta dai funghi e robot in grado di fare refitting sottomarino: i progetti di Hackathon CIIRCLE trasportano la blue economy nel futuro. Infatti, l’innovazione nel comparto passa da Genova e lo fa attraverso un progetto in cui i partecipanti, per la maggior parte studenti universitari, si sono sfidati a “colpi” di idee sul futuro del comparto. Infatti, sono stati ben 47 i partecipanti ammessi, divisi in 11 team, all’Hackathon CIIRCLE – Innovazione circolare e digitale per la Blue Economy, che si è svolto il 3 e 4 ottobre 2026 al Salone Nautico Internazionale di Genova.

La partecipazione ha confermato la forte vocazione internazionale dell’iniziativa: i 47 partecipanti, di cui 15 sono studentesse, sono provenienti da diversi Paesi, tra cui Italia, Turchia, Bangladesh, Paraguay, Pakistan, Cina, Colombia, Egitto, Senegal, Iran e Ruanda. L’internazionalità dell’evento ha portato all’Hackathon esperienze, competenze e punti di vista diversi, arricchendo il confronto e il lavoro in merito alle sfide sul futuro della Blue Economy.

Durante le due giornate dell’Hackathon, i partecipanti hanno lavorato allo sviluppo di soluzioni concrete nell’ambito di quattro aree tematiche: Maritime AI, Robotica sottomarina, Refit navale, Carburanti green e decarbonizzazione.

A partire dalle candidature ricevute, sono stati costituiti 11 team di lavoro, distribuiti sulle quattro sfide: 5 team si sono concentrati sulla Maritime AI, 2 sulla Robotica sottomarina, 2 sul Refit navale e 2 sui Carburanti green e la decarbonizzazione.

Le idee elaborate dai team sono state valutate da una giuria composta da professionisti, manager, ricercatori ed esperti provenienti dal mondo della ricerca, dell’innovazione, dell’impresa e delle istituzioni.

Tre sono state le idee selezionate: al primo posto, il team con un progetto nell’ambito della Marittime AI “Masscot” (Hafsa Sadik, Enrico Russo, Giacomo Longo, Federico Urso, Virginia Passalacqua); il team secondo classificato nell’ambito della Robotica Sottomarina con “Harbour Twin” ( Mohamed Ahmed, Federico Mantaci, Alessio Demartis, Marco Pontello); il terzo classificato per i Carburanti Green con “Bio CO2met”(Michele Ferri, Adele Tontodonati, Luca Saluta, Pietro Screpis).

Grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti nella Giuria, i riconoscimenti offerti ai tre team vincitori consentono di avere servizi di orientamento alla creazione di impresa e ai fondi/partenariati europei (CCIAA Genova) e servizi di pre-incubazione (FILSE), di showcasing e promozione all’interno del network del DLTM e di formazione in tema di cybersecurity (START4.0)

Le soluzioni sviluppate durante l’iniziativa potranno successivamente trovare ulteriori opportunità di sviluppo nell’ambito delle attività previste sempre dal progetto CIIRCLE: la CALL FOR SOLUTIONS, che premierà le migliori proposte sviluppate da imprese, start-up con un contributo fornito dal Programma Interreg IT FR Marittimo e l’INNOVATION ACADEMY, sessioni online di formazione sui temi di interesse per imprese e start-up che vogliono investire in innovazione.

Infatti, Hackathon è uno degli eventi all’interno di CIIRCLE – Competitività e Innovazione Inter-Regionali, un CLuster di Eccellenza, un progetto cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, dove Regione Liguria ha un ruolo di capofila in un partenariato composto da 15 partner italiani e francesi, tra cui Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Filse.

Il progetto originario nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’area di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, favorendo l’attrazione di investimenti e sostenendo lo sviluppo di imprese e startup nei settori della Blue Economy, della Green Economy e delle Tecnologie Digitali.

Attraverso un insieme di strumenti e opportunità, CIIRCLE accompagna imprese e startup nei loro percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione, valorizzando competenze ed eccellenze presenti nei territori coinvolti e promuovendo un modello di cooperazione stabile e orientato alla crescita, secondo la logica del cluster di eccellenza.

Tra le attività del progetto figurano percorsi formativi dedicati, tra gli altri, a business development, proprietà intellettuale, sostenibilità e criteri ESG, incontri B2B, opportunità di grant e finanziamenti a cascata rivolti a startup e micro, piccole e medie imprese e iniziative finalizzate alla nascita di nuove idee e collaborazioni.

È in questo quadro che si è inserito l’Hackathon CIIRCLE all’interno del Salone Nautico, main event fieristico a livello internazionale; un progetto pensato come uno strumento per raccogliere, valorizzare e sviluppare idee innovative capaci di rispondere alle principali sfide della Blue Economy, attraverso l’applicazione di tecnologie emergenti, strumenti digitali e modelli ispirati ai principi dell’economia circolare.

La giuria:

Camera di Commercio di Genova – Raffaella Bruzzone, Responsabile Progetti Europei

– Raffaella Bruzzone, Responsabile Progetti Europei CETENA – Chiara Longo, Research & Development Project Manager

– Chiara Longo, Research & Development Project Manager DLTM – Federica Colombo, Project Manager

– Federica Colombo, Project Manager FILSE – Pietro De Martino, Incubation and Project Manager

– Pietro De Martino, Incubation and Project Manager SANLORENZO – Andrea Castagno, Research & Innovation Project Manager

– Andrea Castagno, Research & Innovation Project Manager START 4.0 – Georgia Cesarone, Chief Technical Officer

– Georgia Cesarone, Chief Technical Officer UNIGE – Mario Ivan Zignego, Coordinatore del Corso di Studio in Design del Prodotto Nautico

Maurizio Caviglia, Segretario Generale di Camera di Commercio di Genova: “ Il progetto Hackathon ha rappresentato un’importante occasione di networking e contaminazione tra competenze, mettendo in relazione giovani talenti, professionisti, imprese, mondo della ricerca e attori dell’ecosistema dell’innovazione provenienti da diversi Paesi. La Camera di Commercio di Genova è sempre al fianco di imprese e giovani futuri imprenditori che apportino innovazione e prospettive, anche insolite, in un comparto così importante e fondamentale per la Città come la Blue Economy. Porto i migliori auguri e complimenti da parte di tutti i settori camerali coinvolti ai team vincitori per aver accolto questa sfida così rilevante “

“La Liguria è un territorio tradizionalmente vocato all’innovazione. Con questa iniziativa stimoliamo la nascita di idee e proposte che possano soddisfare le esigenze delle imprese che operano nella filiera della Blue economy – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito marittimo-portuale a modelli avanzati di riduzione dell’impatto ambientale e di re-immissione dei materiali delle imbarcazioni nella catena del valore. Sono tante le applicazioni che possono contribuire ad accrescere la competitività del nostro sistema sul palcoscenico internazionale. Regione c’è, non solo nel ruolo di capofila del progetto CIIRCLE del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, ma anche con percorsi di incubazione all’interno del BIC di Filse e misure, come quella attualmente attiva di Ligurcapital, dedicate alla capitalizzazione di startup e imprese. L’ottimo risultato dell’Hackaton è frutto di un lavoro congiunto con tutti i partner liguri, che si sono impegnati nel portare il proprio contributo per la buona riuscita dell’evento”.