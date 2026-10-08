GUMM torna a Genova: aperte le iscrizioni alla seconda edizione del contest per musicisti emergenti

Genova. Dopo il successo della prima edizione, torna GUMM – Genova Urban Music Marathon, il progetto organizzato da Aluha Eventi, con il patrocinio del Comune di Genova e del Ministero della Cultura nell’ambito del Bando Periferie. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione del contest dedicato alla musica emergente, che culminerà il 18 dicembre 2026 sul palco del Teatro Gustavo Modena di Genova Sampierdarena.

La partecipazione è gratuita e aperta a band e artisti solisti di ogni età e genere musicale, provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è offrire ai progetti emergenti non soltanto un’occasione per esibirsi dal vivo, ma anche opportunità concrete di crescita, visibilità e confronto con i professionisti dell’industria musicale.

Sei progetti saranno selezionati dal team di GUMM tra tutte le candidature ricevute e avranno la possibilità di esibirsi al Teatro Modena davanti a una giuria composta da operatori del settore, tra cui organizzatori di festival come il Balena Festival, giornalisti musicali e rappresentanti di etichette discografiche. Anche il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza, con un voto che avrà lo stesso peso di quello di un singolo giurato.

Foto di Daniele Modaffari

Quattro i premi previsti, pensati per accompagnare i musicisti in diverse fasi del loro percorso artistico: la registrazione di un EP in studio; il Premio Live, che offrirà la possibilità di esibirsi durante la stagione estiva in almeno uno dei festival partner, tra cui il Balena Festival; il Premio Rockit PRO, che comprende un anno di iscrizione gratuita al servizio dedicato agli artisti della piattaforma di riferimento per la musica indipendente italiana, con strumenti di promozione e visibilità; e il Premio Stagione Nuova Podcast, che darà a uno dei progetti l’opportunità di raccontarsi attraverso una puntata-intervista dedicata sui canali del podcast.

La nuova edizione raccoglie l’eredità del debutto del 2025, che aveva registrato il tutto esaurito al Teatro Modena, portando sullo stesso palco nuove proposte della scena indipendente e artisti affermati come Giorgio Poi, Auroro Borealo e Coca Puma. A conquistare i riconoscimenti erano stati i genovesi Safari Garage, vincitori della registrazione dell’EP, gli Spaghetti Spezzati, premiati con l’opportunità di esibirsi dal vivo, e lluvia!, che si era aggiudicato il Premio Rockit PRO.

Ma nel 2026 GUMM amplia i propri orizzonti. Il contest diventa parte di una vera e propria rassegna musicale e culturale che, oltre all’appuntamento del 18 dicembre, comprenderà altre cinque date tra incontri, talk, laboratori, concerti segreti e un grande concerto finale. Al centro della nuova edizione ci sarà il rapporto tra musica e città, con uno sguardo alle trasformazioni che attraversano entrambe e al modo in cui si influenzano reciprocamente. Un percorso che, a partire da Sampierdarena, vuole esplorare il ruolo della musica nella vita urbana, creando occasioni di incontro tra artisti, operatori culturali e pubblico. Il calendario completo della rassegna e i prossimi appuntamenti saranno annunciati nelle prossime settimane.

Come partecipare al contest

Per candidarsi è sufficiente inviare una mail a gumm@aluha.it, indicando nell’oggetto “GUMM contest” e includendo un link alla propria musica, una breve biografia del progetto, i contatti e gli eventuali profili social.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 2 novembre 2026, alle ore 12:00. La partecipazione è completamente gratuita, senza limiti di età o genere musicale.

Foto di Daniele Modaffari