Gruppo Iren, prosegue la mobilitazione dei lavoratori: “A rischio sicurezza e qualità dei servizi”

Genova. Si è concluso il 6 ottobre, presso il ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione tra il Gruppo Iren e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria. Anche questo confronto si è concluso con un mancato accordo, segnalano le sigle.

Lo stato di agitazione era stato attivato dalle segreterie nazionali, insieme alle strutture territoriali, “a fronte dell’assenza di risposte concrete da parte dell’azienda su temi importanti come investimenti, organici, appalti, sviluppo professionale, auto a casa, manutenzione degli automezzi e salute e sicurezza“.

“In Liguria riteniamo che non sia più possibile continuare a rimandare. Le criticità che riguardano lavoratrici e lavoratori del Gruppo Iren sono ormai evidenti e incidono anche sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi”, continuano i sindacati.

Per questo Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec “confermano la necessità di proseguire il percorso di mobilitazione e di chiedere all’azienda un cambio di passo. Ora servono risposte concrete, non altri rinvii”.