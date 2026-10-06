Gru crollata su un’Rsa a Castelletto, sei indagati: “I bulloni non furono stretti correttamente”

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo della gru che nel novembre del 2024 era finita su una Rsa in via Chiodo, nel quartiere Castelletto a Genova.

Non ci furono feriti ma la struttura era stata gravemente danneggiata e dichiarata a lungo inagibile e i 93 anziani trasferiti. Inizialmente il pm Giuseppe Longo aveva iscritto nel registro degli indagati 11 persone, ma la perizia ha chiarito che il crollo è stato causato dal mancato corretto serraggio dei bulloni che dovevano assicurare la base della gru con il primo elemento della torre.

Per questo il numero degli indagati è stato ridotto a sei, tra installatori, manutentori e responsabili dell’azienda che la stava utilizzando la gru per i lavori. Sono accusati di crollo colposo di costruzioni.