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Indagini chiuse

Gru crollata su un’Rsa a Castelletto, sei indagati: “I bulloni non furono stretti correttamente”

Inizialmente erano state indagate 11 persone ma la perizia ha chiarito che la causa del crollo è stato il mancato serraggio dei bulloni tra la base della gru e il primo elemento della torre

Gru da cantiere crolla su una Rsa in via Domenico Chiodo

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo della gru che nel novembre del 2024 era finita su una Rsa in via Chiodo, nel quartiere Castelletto a Genova.

Non ci furono feriti ma la struttura era stata gravemente danneggiata e dichiarata a lungo inagibile e i 93 anziani trasferiti. Inizialmente il pm Giuseppe Longo aveva iscritto nel registro degli indagati 11 persone, ma la perizia ha chiarito che il crollo è stato causato dal mancato corretto serraggio dei bulloni che dovevano assicurare la base della gru con il primo elemento della torre.

Per questo il numero degli indagati è stato ridotto a sei, tra installatori, manutentori e responsabili dell’azienda che la stava utilizzando la gru per i lavori. Sono accusati di crollo colposo di costruzioni.

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