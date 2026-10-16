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Dramma

Grave incidente a Rapallo: donna investita trasportata in codice rosso al San Martino

E' stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago, che ha trasportato d'urgenza la 65enne al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova

ambulanza croce bianca rapallo

Rapallo. Drammatico incidente stradale questa mattina a Rapallo, lungo via Santa Maria del Campo, dove una donna di 65 anni è stata travolta da un’auto. L’impatto è stato violento e la donna ha riportato un grave trauma cranico.

I soccorritori e il personale medico del 118 sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure sul posto. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago, che ha trasportato d’urgenza la 65enne al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

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