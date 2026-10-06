Gli ospedali liguri hanno perso 233 medici in dieci anni, il Pd: “Un disastro della destra”

Genova. La Liguria ha perso 233 medici ospedalieri in dieci anni: dal 2015 al 2025 il numero dei professionisti in servizio nella sanità regionale è passato da 3.693 a 3.420 dirigenti, un calo del 7,4%. A rilevarlo è un’analisi effettuata dal centro studi dell’Anaao Assomed, sindacato rappresentativo della categoria.

Le assunzioni a tempo indeterminato, partite da 155 nel 2015, hanno raggiunto il picco nel 2020 (450) per poi calare progressivamente a 253 nel 2025. Quelle a tempo determinato sono passate da 73 nel 2015 al massimo di 167 nel 2024. I pensionamenti sono passati dal 4,7% del 2015 (174) al picco dell’8,8% nel 2020 (310), attestandosi al 5,8% nel 2024 (198) e scendendo a 115 nel 2025. Le dimissioni volontarie, pari all’1,9% nel 2015 (69), hanno toccato il picco del 3,3% nel 2019 (115), sono calate all’1% nel 2024 (34) per poi quasi triplicare nel 2025 (98).

L’età media è scesa per entrambi i sessi, più per gli uomini: -1,8 anni per le donne (da 49,8 a 48 anni) e -2,9 anni per gli uomini (da 54 a 51,1 anni).

“Condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema, soprattutto in considerazione dell’elevato numero di dimissioni e della prossima ondata di pensionamenti, che renderanno impossibile l’espletamento dei Lep“, denuncia Raffaele Aloi, segretario regionale dell’Anaao Assomed Liguria che chiede un piano straordinario di assunzioni, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione economica e di carriera, programmazione a lungo termine dei fabbisogni di personale: “Ora spetta alla politica tradurre i numeri in scelte concrete“.

“La denuncia di Anaao Assomed conferma, numeri alla mano, tutti i timori che da tempo stiamo sollevando sulla tenuta della sanità ligure – commentano il segretario del Pd ligure Davide Natale e la responsabile sanità Katia Piccardo -. La Liguria con questi numeri è fanalino di coda di tutte le regioni del Nord che rispetto al 2015 hanno un numero di medici superiore. La Liguria fa meglio solo di Basilicata, Calabria, Molise e dimostra una totale incapacità di investire sulle risorse professionali, puntando su contratti a tempo determinato, con percentuali che nessun’altra Regione d’Italia ha. A fronte di altre regioni che attuano una contrazione delle assunzioni a tempo determinato, in Liguria l’incremento del tempo determinato è del 128% rispetto al 2015. Un disastro. Sono dati che raccontano dove questa destra sta portando la sanità ligure“.

“Mentre la Regione continua a parlare di riorganizzazione, negli ospedali mancano professionisti, aumentano i carichi di lavoro e cresce il numero di medici che decidono di andarsene – continuano i dem -. La riforma della sanità è ferma al palo, come purtroppo avevamo tristemente previsto, un fallimento oggi bocciato anche da medici, sindacati e tutti i lavoratori del settore. Non si può pensare di riformare la sanità senza avere prima le persone necessarie per farla funzionare e senza una visione più ampia che non guardi solo alla governance. La Regione deve raccogliere le richieste del comparto sanitario e trasformarlo in un piano concreto: un piano straordinario di assunzioni, un intervento sulle condizioni di lavoro, una vera valorizzazione economica e professionale dei medici e una programmazione seria del fabbisogno di personale. La carenza di medici ricade sui cittadini, sulle liste d’attesa e su servizi e prestazioni, garantite solo grazie all’impegno e all’abnegazione del personale in servizio tutti i giorni”.

“La Regione smetta di rinviare e provveda subito a integrare gli organici, mettere a terra misure in grado di attrarre professionisti e non di farli scappare. Oggi questo ragionamento vale per i medici, ma lo stesso deve essere per infermieri, tecnici, Oss e personale amministrativo, su cui la Regione non investe. Se non si interviene subito il rischio è un ulteriore indebolimento del nostro sistema sanitario regionale, cosa che non possiamo accettare”, concludono.