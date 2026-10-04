Giovani Europa Verde: Davide Poggi e Linda Veo nominati nuovi co-portavoce liguri

Liguria. I giovani di Europa Verde hanno rinnovato ieri nel congresso regionale gli incarichi liguri dei Giovani Europeisti Verdi (GEV). I co-portavoce regionali dei GEV saranno Davide Poggi e Linda Veo. Nel loro mandato saranno affiancati nell’esecutivo regionale da Francesca Ghio (capogruppo di AVS in Comune a Genova), Alessandro Piotto, Cecilia Massa, Raffaele Mele, Margherita Ponte e Pietro Adorni. Ad aprire i lavori del congresso è stato Michele Raiola, responsabile organizzativo nazionale dei GEV, seguito dagli interventi di Gabriella Ferrara e Luca Boccoli, co-portavoce nazionali dei GEV.

“Il mondo è in una fase di profonde trasformazioni: crisi climatica, tensioni geopolitiche, disuguaglianze sociali e transizione energetica sono sempre più interconnesse. A livello internazionale, le guerre e l’instabilità geopolitica stanno producendo conseguenze dirette sui sistemi energetici, sulle catene di approvvigionamento e sul costo della vita. Allo stesso tempo, la transizione ecologica continua a rappresentare una delle principali sfide per i prossimi anni, il suo percorso risulta però condizionato dalla necessità di garantire sicurezza energetica, investimenti, infrastrutture e accessibilità economica”, spiegano Davide Poggi e Linda Veo.

“In questo scenario, riteniamo necessario riaffermare il valore politico dell’ecologismo come proposta capace di tenere insieme tutela dell’ambiente, giustizia sociale e trasformazione economica, coniugando produzione energetica, trasporti, lavoro, politiche abitative e qualità dei servizi pubblici. Oggi più che mai, siamo fortemente contrari alla scelta della realizzazione di un inceneritore. Le priorità della regione devono essere radicalmente diverse: occorre investire nell’economia circolare, nella riduzione della produzione dei rifiuti e nel potenziamento immediato della raccolta differenziata, costruendo un sistema di gestione dei rifiuti più sostenibile”, sottolineano i co-portavoce regionali dei GEV.

“I giovani, che spesso sono descritti come persone inaffidabili e menefreghiste, hanno nelle loro mani una grande sfida: progettare il futuro. Insieme a questo gruppo di persone competenti e appassionate siamo pronti a pensare una Liguria diversa. Il futuro è nostro e siamo noi a doverlo costruire: questo sarà l’obiettivo del nostro mandato”, concludono Davide Poggi e Linda Veo.