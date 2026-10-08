Giornate del Fai, 10 e 11 ottobre porte aperte al convento dei Cappuccini di Sestri Levante

Genova. Sabato 10 e domenica 11 ottobre anche la Liguria accoglie la quindicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. L’appuntamento vede protagoniste le sei delegazioni territoriali e i gruppi giovani Fai della regione, impegnati nella predisposizione di un ricco itinerario di visite guidate straordinarie.

L’iniziativa mira a spalancare le porte di luoghi spesso inaccessibili o dimenticati, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire la complessa e affascinante identità ligure, in un bilanciamento ideale tra tesori artistici e tutela dell’ambiente.

Le proposte di quest’anno spaziano dai contesti urbani fino ai borghi dell’entroterra e tra le riaperture più emblematiche spiccano quelle del convento di San Giacomo a Savona e del convento dei Cappuccini a Sestri Levante, quest’ultimo affacciato sulla Baia del Silenzio. Entrambi gli edifici, rimasti chiusi a lungo, tornano finalmente visitabili rivelando testimonianze storiche e spirituali di grande pregio.

Per quanti desiderano esplorare la relazione tra l’opera dell’uomo e la natura, i percorsi predisposti a Borgomaro e Calizzano offrono una lettura approfondita dell’evoluzione dello sfruttamento delle risorse, dal contesto rurale fino all’impiego industriale.

Un’esperienza di grande valore scientifico attende inoltre i visitatori a La Spezia, dove nell’ambito del Museo Navale sarà possibile salire a bordo della nave Alliance. Si tratta di un’unità idro-oceanografica di proprietà della NATO, gestita dalla Marina Militare per conto del Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima, che opera come un vero e proprio laboratorio galleggiante per lo studio dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci artici.

A Genova, l’attenzione si sposta sul Cimitero Monumentale di Staglieno, nato nell’Ottocento dal piano urbanistico di Carlo Barabino, con l’apertura esclusiva dei cancelli del Pantheon e della Tomba di Giuseppe Mazzini. Quest’ultima opportunità è il frutto della sinergia tra il FAI e il Comune di Genova, rafforzata dagli ottimi risultati raggiunti dal censimento dei Luoghi del Cuore, la cui nuova edizione si chiuderà il prossimo 15 dicembre.

Cinque delle mete liguri inserite nel programma rientrano inoltre nell’Itinerario europeo promosso con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea: si tratta dell’Ex Convento di San Giacomo a Savona, della sorgente Acqua Calizzano, della passeggiata naturalistica di Borgomaro e dei Beni FAI dell’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli e di Villa Rezzola a Lerici.

“L’evento è un fondamentale momento di festa e di raccolta fondi a sostegno dei beni nazionali gestiti dalla fondazione, di cui ben sette si trovano in territorio ligure”, dice Farida Simonetti, presidente del FAI Liguria.

Un entusiasmo condiviso dalla vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo, Simona Ferro: “Grande valore educativo dell’iniziativa, e grazie agli oltre 9000 “apprendisti Ciceroni” e l’impegno profuso per garantire una fruizione sempre più accessibile e inclusiva della cultura per l’intera comunità”.