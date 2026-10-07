Giornata mondiale della vista, nel weekend esame Oct gratis in piazza De Ferrari

Genova. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la Sala della Trasparenza di Regione Liguria sarà aperta alla popolazione per offrire gratuitamente l’esame OCT (tomografia a coerenza ottica) alla popolazione over 50, in collaborazione con il Comitato Macula. Si tratta di un esame semplice, rapido e non invasivo che consente di analizzare in dettaglio le strutture dell’occhio, con particolare attenzione alla retina e al nervo ottico.

A Genova, all’ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, sono inoltre previste attività di prevenzione e diagnosi precoce delle principali patologie oculari, mentre nelle diverse aree della Liguria, ospedali e Case della Comunità ospiteranno iniziative dedicate alla prevenzione della vista. Un programma diffuso sul territorio regionale, con screening, visite e consulenze gratuite, organizzato in occasione della Giornata mondiale della vista.

“La prevenzione è fondamentale per la salute della vista e, da assessore alla Sanità ma anche da medico oculista, conosco bene quanto sia importante intercettare precocemente eventuali problemi – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. La salute degli occhi è una componente essenziale della qualità della vita e dobbiamo continuare a promuovere una cultura della prevenzione, rendendo i cittadini sempre più consapevoli e informati. Per questo abbiamo organizzato, sabato 10 e domenica 11 ottobre, una serie di iniziative gratuite in tutta la Liguria. A Genova, la Sala della Trasparenza sarà a disposizione dei cittadini per effettuare gratuitamente l’esame OCT, che permette di osservare con grande precisione retina e nervo ottico e di individuare eventuali alterazioni da approfondire”.

Prima di recarsi all’appuntamento per lo screening, è possibile effettuare in autonomia un semplice test della vista online disponibile sul sito www.testalavista.it.

Tutte le iniziative di prevenzione in Liguria

GENOVA – SALA DELLA TRASPARENZA

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 16, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, in piazza De Ferrari 1, piano terra, in collaborazione con il Comitato Macula, la popolazione over 50 potrà effettuare gratuitamente un OCT (tomografia a coerenza ottica).

COME ACCEDERE: accesso diretto, senza prenotazione.

AREA 1 – IMPERIA

Ospedale di Imperia – Oculistica, 5° piano

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre

• dalle 14 alle 19: tonometria, per la misurazione della pressione oculare, rivolta alle persone over 50;

• dalle 14 alle 18.30: screening ortottico per l’ambliopia, rivolto ai bambini da 1 a 3 anni.

Sabato 10 ottobre

• dalle 8 alle 13: tonometria per persone over 50.

COME ACCEDERE: accesso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

AREA 2 – SAVONA

Ospedale San Paolo di Savona – Oculistica, 3° piano

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 13: visite e consulenze gratuite.

Casa della Comunità di Savona – via Collodi 13

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 11.30: visite e consulenze gratuite.

Domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 11.30: visite e consulenze gratuite.

COME ACCEDERE: accesso diretto, senza prenotazione.

AREA 3 – GENOVA

Ospedale P.A. Micone di Sestri Ponente

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 13, saranno proposte attività di prevenzione e diagnosi precoce delle principali patologie oculari, con particolare attenzione a glaucoma, maculopatie, retinopatia diabetica, patologie corneali, cataratta e patologie degli annessi oculari.

COME ACCEDERE: attività gratuite su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare è possibile chiamare il numero 010 8498699, dalle 10 alle 12, da mercoledì 7 a venerdì 9 ottobre.

La prenotazione consentirà di organizzare gli accessi e predisporre, quando necessario, l’utilizzo di OCT, campo visivo e altre apparecchiature diagnostiche, senza interferire con l’attività oculistica programmata e con quella di urgenza.

AREA 4 – RAPALLO

Ospedale di Rapallo, via San Pietro 8 – S.C. Oculistica

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 12, sarà possibile effettuare uno screening per maculopatia e glaucoma rivolto a pazienti senza patologie oculari note.

Lo screening prevede:

• test di Amsler ed eventuale OCT, se necessario;

• misurazione della pressione oculare ed eventuale approfondimento.

COME ACCEDERE: accesso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

AREA 5 – SARZANA

Ospedale di Comunità di Sarzana – via Cisa, località Santa Caterina

Sabato 10 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, tre ortottiste e un oculista saranno a disposizione della cittadinanza per promuovere le attività della S.C. Oftalmologia, con particolare riferimento all’attività pediatrica e all’ambulatorio di retina medica.

Saranno offerte:

• per i pazienti adulti maculopatici, l’esecuzione del test di Amsler;

• per i bambini, il Lang test e l’autorefrattometria mediante autorefrattometro portatile.

COME ACCEDERE: accesso libero, senza prenotazione.