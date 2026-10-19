Giornata della trasparenza, i funzionari dell’anticorruzione all’evento promosso dalla Regione

Genova. Oggi a Genova, nella Sala di rappresentanza Liguri nel Mondo di via Fieschi 15 si è svolta la “Giornata della Trasparenza della Regione Liguria 2026”, promossa dall’Assemblea legislativa della Liguria insieme alla Regione Liguria. Il tema di questa edizione è l’evoluzione della prevenzione della corruzione: rischi emergenti e nuova direttiva europea.

Al centro del dibattito, le più recenti dinamiche e trasformazioni dei fenomeni corruttivi, sempre più legati a digitalizzazione, frodi transnazionali e influenze sui processi decisionali pubblici. Tra i temi portanti della giornata figurano l’applicazione della nuova direttiva europea 2026/1021, l’integrazione del quadro normativo della legge 190/2012 e le nuove metodologie di risk assessment ed etica pubblica necessarie per evolvere verso una gestione strategica dell’integrità organizzativa.

«La Regione Liguria si impegna a promuovere la Giornata della Trasparenza per diffondere la cultura della legalità e dell’integrità – dichiara l’assessore regionale al personale Claudia Morich – per favorire sempre di più la partecipazione civica e prevenire la corruzione con misure rafforzate di conoscibilità dei processi decisionali, degli atti e dell’allocazione delle risorse. L’utilizzo combinato di nuovi strumenti tecnologici e di misure uniformi, in attuazione della nuova direttiva europea, permette di rafforzare la governance, individuare eventuali rischi o possibili interferenze e garantire all’integrità organizzativa la centralità che merita. Tutte tematiche importanti, tanto più quando si tratta di risorse pubbliche o di valorizzazione del capitale umano, con costante attenzione alla formazione etica oltre a quella squisitamente tecnica del personale pubblico. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni si costruisce e si rafforza così: lavorando con continuità e concretezza sull’efficienza, sull’imparzialità e sulla trasparenza della macchina amministrativa. Ringrazio i partecipanti, circa 300, i responsabili della prevenzione della corruzione provenienti da tutta Italia oltre agli Uffici e all’Assemblea Legislativa della Liguria con il presidente Stefano Balleari per aver organizzato una Giornata della Trasparenza capace di coniugare approfondimento scientifico e divulgazione, ripercorrendo le azioni intraprese dalla Regione e quelle di prossima implementazione».

«La trasparenza – ha detto Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale – rappresenta uno dei principi fondamentali dell’attività delle istituzioni pubbliche. Garantisce ai cittadini la possibilità di conoscere le decisioni assunte, comprendere il funzionamento delle amministrazioni e seguire l’utilizzo delle risorse pubbliche. È importante mantenere attiva la collaborazione tra le istituzioni anche per porre l’attenzione sullo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, strumenti che possono contribuire a migliorare l’efficienza dei servizi, semplificare le procedure e rendere più accessibili le informazioni. La loro diffusione richiede un’attenzione costante alla tutela dei diritti, alla sicurezza dei dati e alla responsabilità delle decisioni amministrative».

«L’adeguamento alla nuova Direttiva europea sulla prevenzione e il contrasto della corruzione – ha dichiarato Francesco Cozzi, Difensore civico della Liguria – rappresenta un passaggio cruciale e un’importante sfida per il nostro ordinamento. Armonizzare le norme penali dei diversi paesi significa rendere più incisiva la tutela della legalità e proteggere i principi democratici da infiltrazioni e condizionamenti di interessi privati. Per il legislatore italiano, il recepimento delle indicazioni comunitarie, in particolare sui reati di traffico di influenze illecite ed esercizio illecito di funzioni pubbliche, costituisce l’occasione fondamentale per superare i vuoti di tutela evidenziati anche dalla Corte Costituzionale a seguito dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, garantendo così una cornice normativa efficace e pienamente rispondente agli standard europei».

All’evento hanno partecipato: Luca Nervi, RPCT di Regione Liguria, Alda Santarella, RT del Consiglio Regionale, Barbara Coccagna, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Aistė Galinytė, Head of Research di Transparency International Italia; Alberto Vannucci, Docente di Scienza Politica presso l’Università di Pisa; Federico Anghelé, Direttore dell’Ufficio Italiano di The Good Lobby; Valentina Donini, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).