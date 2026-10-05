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Programma

Sabato e domenica torna il Genova Wine Festival: le cantine, i laboratori, come funziona e come arrivare

Dal raro vino amato dal Papa ai vitigni resistenti al cambiamento climatico, passando per l'introvabile Sciacchetrà: il salone organizzato da Papille Clandestine è ospitato il 9 e 10 ottobre a Villa Bombrini

Generico ottobre 2026

Genova. Dal raro vino amato da Papa Paolo III Farnese ai vitigni Piwi resistenti al cambiamento climatico, passando per l’introvabile Sciacchetrà, le espressioni eretiche del Prosecco, ma anche i grandi vini della Toscana e del Piemonte, a fianco di terroir emergenti. Il Genova Wine Festival torna negli spazi di Villa Bombrini a Genova Cornigliano sabato 10 (ore 13:00-22:00) e domenica 11 ottobre (ore 11:00-19:00).

Un’occasione per incontrare 50 cantine selezionate, scoprire storie di vigneto ed eccellenze territoriali e acquistare direttamente in loco le bottiglie. L’evento, organizzato dall’APS Papille Clandestine, conferma il proprio format: un approccio informale e conviviale basato sul contatto diretto tra pubblico e produttori, arricchito da laboratori di approfondimento, visite guidate alla Villa, proposte di street food locale, spazi per i più piccoli e una navetta gratuita dal centro città.

«La vendemmia si è in gran parte conclusa, sarà quindi il momento ideale per confrontarsi su come è andata la stagione. Il nostro obiettivo resta immutato: avvicinare un pubblico ampio a un consumo consapevole, raccontando la passione dei produttori in modo accessibile e autentico» spiega Giulio Nepi, presidente dell’APS Papille Clandestine.

LE CANTINE DEL FESTIVAL

La selezione del GWF privilegia produzioni dirette, conduzione famigliare, dimensioni ridotte e attenzione al territorio, con un focus sul vino storicamente consumato a Genova e in Liguria.

• LIGURIA – Andrea Bruzzone Vini – Genova, Cà du Ferrà – Bonassola (SP), Cantina Ferrari – Terzorio (IM), Finis Terrae – Riomaggiore (SP), Fontanacota – Pornassio (IM), Il Foresto di Vernazza – Vernazza (SP), La Felce – Ortonovo (SP), La Ricolla – Ne (GE), Luna Mater – Castelnuovo Magra (SP), Possa – Riomaggiore (SP), Roberto Rondelli – Brunetti (IM), Società Agricola Gotti – Recco (GE), Tenuta Maffone – Aquetico (IM), Viarzo – Quiliano (SV)
• CALABRIA – Spiriti Ebbri – Celico (CS)
EMILIA ROMAGNA – Progetto Trebbia: Casè – Travo (PC), Denavolo Azienda Agricola – Travo (PC), Fognano – Bobbio (PC), Montepascolo – Castell’Arquato (PC), Vini del poggio – Travo (PC)
• LOMBARDIA – Clarabella Franciacorta – Corte Franca (BS), Nove Lune – Cenate Sopra (BG)
• MARCHE – Pietro 17 Winery – Staffolo (AN)
• PIEMONTE – Barbaglia Silvia – Cavallirio (NO), Canatovini – Vignale Monferrato (AL), Cascina Garitina – Castelboglione (AT), Cascina Melognis – Mulino Cerrati (CN), Claudio Mariotto – Tortona (AL), Ezio Poggio Winery – Vignole Borbera (AL), Franco Roero – Montegrosso d’Asti (AT), Fratelli Aimasso – Diano d’Alba (CN), Hic et Nunc – Vignale Monferrato (AL), Olek Bondonio – Barbaresco (CN), Orsi Vini – Strevi (AL), Principiano Giuseppe – Monforte d’Alba (CN)
• SARDEGNA – De Vidda – Mamoiada (NU), Tenute Dettori – Sennori (SS)
• TOSCANA –  Castello della Paneretta – Barberino Tavarnelle (FI), Cinciano – Siena (SI), La Mimosa – Capannori (LU), La Salceta – Loro Ciuffenna (AR), Società Agricola Pulcini – Cascina (PI), Il Calamaio – Lucca (LU)
• VENETO – Bele Casel – Caerano San Marco (TV), Elvira – Val Liona (VI), Malga Ribelle – Farra di Soligo (TV), Miotto – Colbertaldo di Vidor(TV)
• FRANCIA – Domaine de L’éperon – Saint Alban

Ad accompagnare le degustazioni, proposte pensate per il perfetto abbinamento: tasche d’autore farcite di Billi; trofie al pesto e frittini di Boccamatta; panuozzi di Panzena; pizze cotte a legna e farinata di Pomdeter. Per i dolci, le proposte gluten free de I Pasticci della Tartaruga, laboratorio artigianale della cooperativa sociale genovese che crea opportunità di lavoro per giovani con disabilità intellettiva, che abbiamo scelto di ospitare nel festival a supporto delle loro attività.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Dieci i wine tasting di approfondimento e otto “Vini sul terrazzo”, incontri informali di 15 minuti per conoscere un produttore attraverso una sua bottiglia. E poi visite guidate a Villa Bombrini (sabato e domenica ore 16), maggiore esempio di architettura nobiliare del 1700 nel territorio genovese e lab creativi per i bambini da 4 a 11 anni (domenica dalle ore 11 alle 19) a cura de La Giostra della Fantasia, per un evento che vuol essere a misura di famiglie. Gli appuntamenti sono prenotabili (fino a esaurimento posti)  sul sito della manifestazione e sono compresi nel biglietto d’ingresso.

Sabato 10 ottobre
13.30 – Prosecco: perché non possiamo farne a meno
15.00 – Alla scoperta dei vini del Progetto Trebbia
16.30 – Tre per Cinque: tre espressioni di Cinque Terre
19.30 – Quanto ti cambia un Clayver. Contenitore (cioè tipo di botte) e contenuto
21.00 – I grandi terroir del Piemonte

Domenica 11 ottobre

12.00 – Bolle nel senso di bollicine (con abbinamento formaggi selezionati da ONAF Genova)
13.30 – Bianchi strani: scordiamoci il “giallo paglierino scarico”

15.00 – Ti presento mio cugino. Un francese al GWF

16.30 – Granaccia and friends, con libro di Pietro Stara “Un vitigno mediterraneo dai mille nomi”

18.00 – L’altra Toscana: tre terroir inconsueti


VINI IN TERRAZZO

sabato > 13 –  Pietro 17 Winery; 14.30 – Tenute Dettori; 16 – De Vidda; 17.30 – Agricola Gotti

domenica > 13 – Elvira; 14.30 –  Silvia Barbaglia; 16 – Orsi Vini; 17.30 – Roberto Rondelli


GWF OFF: IL FESTIVAL DIFFUSO IN CITTÀ

Ad anticipare e accompagnare la manifestazione sarà il ricco calendario di GWF OFF: una serie di appuntamenti diffusi tra cene a tema e degustazioni guidate nei locali di Genova e provincia, per chiacchierare di vino direttamente con i vignaioli ospitati, nelle serate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Tra i locali aderenti: Il Genovese, Ostaia a Ribotta, Pomdeter (giovedì); Enoclub, Birichin, La Brinca, Mangiabuono & Emporium, Bruxaboschi, Mellon bistrot, Altivini, Vinea, Fela e La Voglia Matta (venerdì).

INFORMAZIONI UTILI, BIGLIETTI E MOBILITÀ

Biglietto giornaliero: € 15 (Riduzioni: 10 € soci Papille Clandestine; 13 € soci AIS, ASPI, FIS, FISAR, ONAF, ONAV, Slow Food e aziende convenzionate). Include calice, tracolla, programma e degustazioni libere ai banchi. Ingresso gratuito per operatori di settore (previa registrazione). Prevendite su HappyTicket.

Come raggiungere Villa Bombrini
– Navetta gratuita: servizio da 30 posti con percorso P.zza della Vittoria (lato INPS) – De Ferrari – Stazione Principe – Villa Bombrini
Partenza da Piazza della Vittoria: sabato ogni ora dalle 12.30 alle 20.30; domenica ogni ora dalle 10.30 alle 17.30
Partenza da Villa Bombrini: sabato ogni ora dalle 13 alle 22; domenica ogni ora dalle 11 alle 19
Convenzione Taxi: Sconto 10% nei giorni dell’evento chiamando Radio Taxi (010 5966) con codice “Genova Wine Festival”.
Mezzi pubblici e Auto: Bus AMT 1 e 3; stazioni treno Genova Cornigliano o Sampierdarena. Ampio parcheggio adiacente.

L’evento è realizzato con il Patrocinio della Regione Liguria, il contributo e la concessione di Società per Cornigliano e il sostegno di AGN ENERGIA e Clayver.

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