Sabato e domenica torna il Genova Wine Festival: le cantine, i laboratori, come funziona e come arrivare

Genova. Dal raro vino amato da Papa Paolo III Farnese ai vitigni Piwi resistenti al cambiamento climatico, passando per l’introvabile Sciacchetrà, le espressioni eretiche del Prosecco, ma anche i grandi vini della Toscana e del Piemonte, a fianco di terroir emergenti. Il Genova Wine Festival torna negli spazi di Villa Bombrini a Genova Cornigliano sabato 10 (ore 13:00-22:00) e domenica 11 ottobre (ore 11:00-19:00).

Un’occasione per incontrare 50 cantine selezionate, scoprire storie di vigneto ed eccellenze territoriali e acquistare direttamente in loco le bottiglie. L’evento, organizzato dall’APS Papille Clandestine, conferma il proprio format: un approccio informale e conviviale basato sul contatto diretto tra pubblico e produttori, arricchito da laboratori di approfondimento, visite guidate alla Villa, proposte di street food locale, spazi per i più piccoli e una navetta gratuita dal centro città.



«La vendemmia si è in gran parte conclusa, sarà quindi il momento ideale per confrontarsi su come è andata la stagione. Il nostro obiettivo resta immutato: avvicinare un pubblico ampio a un consumo consapevole, raccontando la passione dei produttori in modo accessibile e autentico» spiega Giulio Nepi, presidente dell’APS Papille Clandestine.

LE CANTINE DEL FESTIVAL

La selezione del GWF privilegia produzioni dirette, conduzione famigliare, dimensioni ridotte e attenzione al territorio, con un focus sul vino storicamente consumato a Genova e in Liguria.



• LIGURIA – Andrea Bruzzone Vini – Genova, Cà du Ferrà – Bonassola (SP), Cantina Ferrari – Terzorio (IM), Finis Terrae – Riomaggiore (SP), Fontanacota – Pornassio (IM), Il Foresto di Vernazza – Vernazza (SP), La Felce – Ortonovo (SP), La Ricolla – Ne (GE), Luna Mater – Castelnuovo Magra (SP), Possa – Riomaggiore (SP), Roberto Rondelli – Brunetti (IM), Società Agricola Gotti – Recco (GE), Tenuta Maffone – Aquetico (IM), Viarzo – Quiliano (SV)

• CALABRIA – Spiriti Ebbri – Celico (CS)

• EMILIA ROMAGNA – Progetto Trebbia: Casè – Travo (PC), Denavolo Azienda Agricola – Travo (PC), Fognano – Bobbio (PC), Montepascolo – Castell’Arquato (PC), Vini del poggio – Travo (PC)

• LOMBARDIA – Clarabella Franciacorta – Corte Franca (BS), Nove Lune – Cenate Sopra (BG)

• MARCHE – Pietro 17 Winery – Staffolo (AN)

• PIEMONTE – Barbaglia Silvia – Cavallirio (NO), Canatovini – Vignale Monferrato (AL), Cascina Garitina – Castelboglione (AT), Cascina Melognis – Mulino Cerrati (CN), Claudio Mariotto – Tortona (AL), Ezio Poggio Winery – Vignole Borbera (AL), Franco Roero – Montegrosso d’Asti (AT), Fratelli Aimasso – Diano d’Alba (CN), Hic et Nunc – Vignale Monferrato (AL), Olek Bondonio – Barbaresco (CN), Orsi Vini – Strevi (AL), Principiano Giuseppe – Monforte d’Alba (CN)

• SARDEGNA – De Vidda – Mamoiada (NU), Tenute Dettori – Sennori (SS)

• TOSCANA – Castello della Paneretta – Barberino Tavarnelle (FI), Cinciano – Siena (SI), La Mimosa – Capannori (LU), La Salceta – Loro Ciuffenna (AR), Società Agricola Pulcini – Cascina (PI), Il Calamaio – Lucca (LU)

• VENETO – Bele Casel – Caerano San Marco (TV), Elvira – Val Liona (VI), Malga Ribelle – Farra di Soligo (TV), Miotto – Colbertaldo di Vidor(TV)

• FRANCIA – Domaine de L’éperon – Saint Alban



Ad accompagnare le degustazioni, proposte pensate per il perfetto abbinamento: tasche d’autore farcite di Billi; trofie al pesto e frittini di Boccamatta; panuozzi di Panzena; pizze cotte a legna e farinata di Pomdeter. Per i dolci, le proposte gluten free de I Pasticci della Tartaruga, laboratorio artigianale della cooperativa sociale genovese che crea opportunità di lavoro per giovani con disabilità intellettiva, che abbiamo scelto di ospitare nel festival a supporto delle loro attività.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL



Dieci i wine tasting di approfondimento e otto “Vini sul terrazzo”, incontri informali di 15 minuti per conoscere un produttore attraverso una sua bottiglia. E poi visite guidate a Villa Bombrini (sabato e domenica ore 16), maggiore esempio di architettura nobiliare del 1700 nel territorio genovese e lab creativi per i bambini da 4 a 11 anni (domenica dalle ore 11 alle 19) a cura de La Giostra della Fantasia, per un evento che vuol essere a misura di famiglie. Gli appuntamenti sono prenotabili (fino a esaurimento posti) sul sito della manifestazione e sono compresi nel biglietto d’ingresso.



Sabato 10 ottobre

13.30 – Prosecco: perché non possiamo farne a meno

15.00 – Alla scoperta dei vini del Progetto Trebbia

16.30 – Tre per Cinque: tre espressioni di Cinque Terre

19.30 – Quanto ti cambia un Clayver. Contenitore (cioè tipo di botte) e contenuto

21.00 – I grandi terroir del Piemonte

Domenica 11 ottobre

12.00 – Bolle nel senso di bollicine (con abbinamento formaggi selezionati da ONAF Genova)

13.30 – Bianchi strani: scordiamoci il “giallo paglierino scarico”

15.00 – Ti presento mio cugino. Un francese al GWF

16.30 – Granaccia and friends, con libro di Pietro Stara “Un vitigno mediterraneo dai mille nomi”

18.00 – L’altra Toscana: tre terroir inconsueti



VINI IN TERRAZZO

sabato > 13 – Pietro 17 Winery; 14.30 – Tenute Dettori; 16 – De Vidda; 17.30 – Agricola Gotti

domenica > 13 – Elvira; 14.30 – Silvia Barbaglia; 16 – Orsi Vini; 17.30 – Roberto Rondelli



GWF OFF: IL FESTIVAL DIFFUSO IN CITTÀ

Ad anticipare e accompagnare la manifestazione sarà il ricco calendario di GWF OFF: una serie di appuntamenti diffusi tra cene a tema e degustazioni guidate nei locali di Genova e provincia, per chiacchierare di vino direttamente con i vignaioli ospitati, nelle serate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Tra i locali aderenti: Il Genovese, Ostaia a Ribotta, Pomdeter (giovedì); Enoclub, Birichin, La Brinca, Mangiabuono & Emporium, Bruxaboschi, Mellon bistrot, Altivini, Vinea, Fela e La Voglia Matta (venerdì).

INFORMAZIONI UTILI, BIGLIETTI E MOBILITÀ

Biglietto giornaliero: € 15 (Riduzioni: 10 € soci Papille Clandestine; 13 € soci AIS, ASPI, FIS, FISAR, ONAF, ONAV, Slow Food e aziende convenzionate). Include calice, tracolla, programma e degustazioni libere ai banchi. Ingresso gratuito per operatori di settore (previa registrazione). Prevendite su HappyTicket.

Come raggiungere Villa Bombrini

– Navetta gratuita: servizio da 30 posti con percorso P.zza della Vittoria (lato INPS) – De Ferrari – Stazione Principe – Villa Bombrini

Partenza da Piazza della Vittoria: sabato ogni ora dalle 12.30 alle 20.30; domenica ogni ora dalle 10.30 alle 17.30

Partenza da Villa Bombrini: sabato ogni ora dalle 13 alle 22; domenica ogni ora dalle 11 alle 19

– Convenzione Taxi: Sconto 10% nei giorni dell’evento chiamando Radio Taxi (010 5966) con codice “Genova Wine Festival”.

– Mezzi pubblici e Auto: Bus AMT 1 e 3; stazioni treno Genova Cornigliano o Sampierdarena. Ampio parcheggio adiacente.

L’evento è realizzato con il Patrocinio della Regione Liguria, il contributo e la concessione di Società per Cornigliano e il sostegno di AGN ENERGIA e Clayver.

