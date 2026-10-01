Genova-Tokyo, un ponte nel segno di Paganini: accordo con la Sasakawa Foundation

Genova. In occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Genova si conferma capitale internazionale della grande liuteria e della musica d’arte.

Il 2 e 3 ottobre la città ospiterà un doppio appuntamento promosso dal Premio Paganini in collaborazione con la Sasakawa Music Foundation di Tokyo, con il sostegno del Comune di Genova e della Nippon Foundation, e con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia e della Fondazione Italia Giappone.

L’iniziativa, inserita nel programma Paganini Abroad e momento d’apertura della rassegna Ottobre Paganini, vedrà la formale sottoscrizione dell’accordo tra il Premio Paganini e la Sasakawa Music Foundation. Protagonisti assoluti saranno autentici capolavori settecenteschi di Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri del Gesù, affidati alle mani dei musicisti del Goldmund Quartet e di solisti di fama mondiale come Benjamin Beilman, Rino Yoshimoto, Timothy Chooi, Nikki Chooi e Reiko Watanabe, accompagnati al pianoforte da Roberto Arosio.

“Accogliere a Genova capolavori della liuteria mondiale e interpreti di questo calibro rappresenta una straordinaria testimonianza di diplomazia culturale. Il dialogo tra la nostra città e Tokyo, nel segno di Paganini, Stradivari e Guarneri del Gesù, unisce due popoli attraverso il linguaggio universale della bellezza e della grande musica – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari – Questa iniziativa valorizza il nostro patrimonio storico e artistico e rinforza il ruolo di Genova come polo d’eccellenza e punto di riferimento per la cultura internazionale”.

Il programma degli eventi

Venerdì 2 ottobre 18.30 – Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale

Gala di apertura con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, del presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco, dell’ambasciatrice del Giappone in Italia Hikariko Ono, del presidente della Fondazione Italia-Giappone Umberto Vattani, del chairman della Sasakawa Music Foundation Tamio Kano. Il programma musicale, curato dal direttore artistico del Premio Paganini Nicola Bruzzo, spazia da Dvořák e Bacewicz fino a Brahms, Shostakovich, Bartók e Britten, eseguiti su rari e preziosi strumenti d’epoca. Ingresso gratuito su prenotazione.

Programma

Antonín Dvořák, Quartetto per archi n. 13 in sol maggiore, Op. 106 – I. Allegro

Goldmund Quartet

Grażyna Bacewicz, Quartetto per quattro violini

Benjamin Beilman, 1° violino, Rino Yoshimoto, 2° violino, Timothy Chooi, 3° violino, Reiko Watanabe, 4° violino

Johannes Brahms, Quartetto per pianoforte n. 1 in sol minore, Op. 25 – IV. Rondo alla Zingarese. Presto

Timothy Chooi, violino, Christoph Vandory, viola, Raphael Paratore, violoncello, Roberto Arosio, piano

Dmitri Shostakovich, Cinque pezzi per due violini e pianoforte

Timothy Chooi, 1° violino, Nikki Chooi, 2° violino, Roberto Arosio, pianoforte

Charles Dancla, Le Carnaval de Venise, Fantasia per quattro violini, Op. 119

Reiko Watanabe, 1° violino, Rino Yoshimoto, 2° violino, Benjamin Beilman, 3° violino, Nikki Chooi, 4° violino

Béla Bartók, Selezione da “44 Duetti per due violini”, Sz. 98

N. 1 – Parosito: Rino Yoshimoto, 1° violino, Benjamin Beilman, 2° violino

N. 16 – Burleszk: Nikki Chooi, 1° violino, Pinchas Adt, 2° violino

N. 23 – Mennyasszonybúcsútató: Timothy Chooi, 1° violino, Rino Yoshimoto, 2° violino

N. 36 – Szól a Duda: Florian Schötz, 1° violino, Nikki Chooi, 2° violino

N. 42 – Arab Dal: Benjamin Beilman, 1° violino, Reiko Watanabe, 2° violino

N. 43 – Pizzicato: Pinchas Adt, 1° violino, Florian Schötz, 2° violino

N. 44 – Erdélyi Tánc: Reiko Watanabe, 1° violino, Timothy Chooi, 2° violino

Benjamin Britten, Simple Symphony, Op. 4 – IV. Frolicsome Finale

Florian Schötz, Reiko Watanabe, Benjamin Beilman, Nikki Chooi, 1° violini, Pinchas Adt, Rino Yoshimoto, Timothy Chooi, 2° violini, Christoph Vandory, viola, Raphael Paratore, violoncello

Sabato 3 ottobre 15.30 – Palazzo Tursi

La sindaca Silvia Salis, il presidente Giovanni Panebianco e il chairman Tamio Kano firmeranno ufficialmente l’accordo tra il Premio Paganini e la Sasakawa Music Foundation. A seguire, la celebre violinistica giapponese Reiko Watanabe si esibirà con lo storico Cannone in un programma dedicato a Bach, Paganini e Miyagi, preceduto da una presentazione a cura del liutaio conservatore dello strumento. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

«Genova ha costruito la propria identità sull’incontro tra persone e culture e la “usica è uno dei linguaggi più efficaci nel trasformare questo dialogo in una relazione che duri nel tempo – dice la sindaca – la firma dell’accordo tra il Premio Paganini e la Sasakawa Music Foundation, nell’anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, rafforza la dimensione internazionale della nostra città e apre nuove possibilità di scambio, soprattutto per le nuove generazioni di musicisti. L’esibizione di Reiko Watanabe con il Cannone a Palazzo Tursi racchiude il significato di queste giornate: il lascito di Paganini è un patrimonio da custodire e, insieme, una storia che continua a vivere incontrando nuovi interpreti e nuovi pubblici. Ringrazio tutte le istituzioni e tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, con l’auspicio che l’accordo possa far crescere nel tempo il rapporto tra Genova e il Giappone nel segno della cultura e della fiducia reciproca”.

“La collaborazione tra il Premio Paganini e Sasakawa Music Foundation, in occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, testimonia l’incontro tra due Istituzioni che condividono la responsabilità di custodire una straordinaria tradizione musicale e di trasmetterla alle nuove generazioni attraverso l’esperienza viva dell’esecuzione e dell’ascolto” – aggiunge il presidente del Premio Paganini, Giovanni Panebianco – Da oltre settant’anni, il nostro Premio promuove l’eccellenza del violino e il Giappone occupa un posto speciale in questo percorso: numerosi musicisti nipponici hanno contribuito, con talento, sensibilità artistica e dedizione, a scrivere pagine memorabili della storia del Concorso, conservando un legame che continua ancora oggi a rinnovarsi. L’incontro, a Genova, tra violini storici, veri e propri gioielli della liuteria italiana, e interpreti di straordinario livello internazionale costituisce un ponte ideale verso Tokyo, favorisce conoscenza, stimola dialogo interculturale e reciproco arricchimento”.

Programma:

Reiko Watanabe, violino “Cannone”, Guarneri del Gesù, 1743.

J.S. Bach, Largo dalla Sonata per Violino solo n.3 in Do Maggiore BWV 1005

N. Paganini, Variazioni di “Nel cor più non mi sento” per violino solo, MS44

M. Miyagi, Spring Sea

Il concerto sarà preceduto da un intervento dedicato al Cannone da parte di un liutaio conservatore del celebre strumento.

La descrizione dei violini

Goldmund Quartet – Florian Schötz, primo Violino; Pinchas Adt, secondo Violino; Christoph Vandory, Viola; Raphael Paratore, Violoncello, suoneranno, rispettivamente, Stradivari realizzati nel 1727, 1680; 1731 e 1736.

I quattro strumenti (Quartetto di Stradivari) furono esposti nella mostra Fiddles of the Master Craftsmen al Brooklyn Museum nel 1945, in occasione del 300° anniversario della nascita di Antonio Stradivari e del 200° anniversario della morte di Bartolomeo Giuseppe Guarneri.