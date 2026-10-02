Genova per San Francesco, la basilica dell’Annunziata ospita lo spettacolo “Transitus”

Genova. Dopo il grande successo dei quattro appuntamenti territoriali della rassegna In cammino con Francesco, il progetto Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità sabato 3 ottobre alle 20.30, alla vigilia della festività del Santo Patrono d’Italia, la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato ospita Transitus. Il cielo di Francesco, liturgia sacra per soli, coro e orchestra composta da Cristian Carrara.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Comune di Genova in collaborazione con la GOG – Giovine Orchestra Genovese per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, con il patrocinio del Comitato Nazionale. A dirigere l’orchestra e il coro della Fondazione Teatro Carlo Felice sarà il maestro Francesco Pasqualetti, mentre la regia è firmata da Laura Sicignano, con le interpretazioni del soprano Theodora Raftis e del baritono Sergio Vitale.

L’evento valorizza il profondo legame tra la città e la figura del Poverello di Assisi attraverso un dialogo virtuoso tra grande musica e patrimonio storico-artistico.

«L’ottavo centenario francescano rappresenta per Genova un’occasione straordinaria per unire cultura, spiritualità e valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Con quest’opera restituiamo alla cittadinanza un momento di altissimo valore espressivo, capace di far risuonare la grande musica sacra all’interno di uno dei luoghi simbolo della nostra storia» dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari.

L’opera nasce dalla rielaborazione del corpus liturgico di canti gregoriani dedicati al Transito di San Francesco. Il compositore Cristian Carrara ha attinto a questa materia storica per far rivivere l’antica struttura della sacra rappresentazione, integrando musica, gesto e cerimoniale. La partitura musicale fa dialogare due dimensioni trasversali: il latino liturgico intonato dal coro dei frati e l’italiano o volgare pronunciato da Francesco, con testi tratti dalla Legenda Maior, dalla Legenda Minor e dal Cantico delle Creature.

La regia di Laura Sicignano si sviluppa all’insegna dell’essenzialità e dell’iconografia francescana medievale, valorizzando i principi di povertà e semplicità. L’architettura stessa della Basilica dell’Annunziata diviene parte integrante della narrazione, grazie a un sapiente uso delle luci e a movimenti di scena misurati che coinvolgono idealmente l’intera comunità dei presenti.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento ha ricevuto una donazione liberale in Art Bonus dalla SIAE come nuova creatività 2026.