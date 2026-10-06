Tunnel subportuale, gli uffici di Genova Parcheggi si trasferiranno nella Palazzina Labò

Genova. Il cantiere per la realizzazione del nuovo tunnel subportuale, come è noto, prevede il trasloco della sede di Genova Parcheggi S.p.A. dalla attuale sede di Brigate Partigiane. L’immobile attuale, di proprietà dell’ACI, sarà infatti demolito a seguito di un accordo con Autostrade per l’Italia per fare spazio all’ingresso di levante della galleria. La vicenda è finita oggi al centro del dibattito in Consiglio comunale a seguito di una serie di interrogazioni a risposta immediata portati in aula da Alessandra Bianchi e Valeriano Vacalebre, a cui ha risposto il vicesindaco Alessandro Terrile che ha fatto il punto della situazione, aggiornamento l’aula sulle ipotesi oggi in campo per il ricollocamento dell’azienda.

Per garantire continuità ai servizi ed evitare disagi all’utenza, l’intenzione della giunta è quella di mantenere la società nell’area della Foce, preferibilmente in locali al piano terra e con metrature analoghe a quelle attuali. La soluzione individuata sarebbe quindi Palazzina Labò, situata sempre in viale Brigate Partigiane, a pochi metri dalla sede attuale. Secondo quanto riferito da Terrile, Genova Parcheggi ha già inviato al Comune una manifestazione d’interesse per l’utilizzo dell’edificio pubblico, ottenendo la valutazione favorevole delle direzioni Sviluppo del Territorio e Patrimonio per una concessione pluriennale. Tale accordo prevede che gli interventi di riqualificazione siano a carico di Aspi che ha già avviato l’iter tecnico-amministrativo necessario, tenendo conto delle prescrizioni della Soprintendenza trattandosi di un bene vincolato.

Sul fronte delle tempistiche, la scadenza originaria per il rilascio della sede ACI era fissata a febbraio 2027. Come spiegato dal vicesindaco, il cronoprogramma dei lavori del Tunnel ha subito uno slittamento poiché lo scavo partirà da Ponente. Questo ritardo offre il margine per rinegoziare i tempi con ASPI e consentire un trasferimento graduale, mentre resta in fase di perfezionamento l’accordo economico con Autostrade per il risarcimento delle spese di trasloco.

L’opposizione attacca: “Decisioni calate dall’alto e incertezza sui tempi”

La risposta della Giunta ha sollevato forti perplessità tra i banchi dell’opposizione, in particolare nelle repliche dei consiglieri Bianchi e Vacalebre, firmatari degli articoli 54 presentati oggi in aula. I nodi critici emersi dal dibattito riguardano innanzitutto la fattibilità dei tempi. “Conosciamo bene tutti la palazzina e della necessità di interventi di cui ha bisogno e quindi penso che le tempistiche per di più un immobile vincolato ha parlato lei infatti ha citato la sovraintendenza quindi dal punto di vista di interventi non penso che si possa fare un qualcosa in tempi brevi cosa che invece per quanto possa essere un po’ ritardato il lavoro del tunnel è un’opera comunque in essere e quindi potrebbe essere il rischio sulla compatibilità delle tempistiche“, ha sottolineato Bianchi.

“Una decisione calata dall’alto – ha sottolineato Vacalebre – oggi non ci avete dato una risposta certa non c’è un programma avete sì calato quel velo di segretezza tolto sulla palazzina Labò però ovviamente le interlocuzioni che oggi avete secondo me dovevano essere fatte e iniziare quando vi siete insediati anche perché si fanno all’inizio dei progetti all’inizio di un percorso non sicuramente alla fine quando poi i tempi stringono e magari sia i dipendenti sia i cittadini si troveranno a non sapere dove andare per poter dare i servizi o richiedere i servizi che genova parcheggi sa offrire”.