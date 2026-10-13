Genova Heritage Week, cinque giorni di incontri per i 20 anni dei Rolli patrimonio Unesco

Genova. Entrano nel vivo le celebrazioni per il ventennale dell’iscrizione del sito Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Nel segno della linea guida Condividere è proteggere, la città si proietta verso il futuro coinvolgendo da vicino le giovani generazioni e preparandosi al grande appuntamento di novembre con la Genova Heritage Week.

“Celebrare i 20 anni del nostro sito Unesco significa prima di tutto guardare avanti, affidando il racconto del patrimonio agli occhi e alla voce dei più giovani: con l’iniziativa Hey Genova! vogliamo mettere i giovani al centro dei Palazzi dei Rolli, trasformandoli da semplici spettatori a co-progettisti della cultura cittadina. Le loro idee, la loro sensibilità e i loro linguaggi digitali sono la linfa indispensabile per rendere questo patrimonio davvero vivo, aperto e contemporaneo – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – È proprio in questo solco che si inserisce la straordinaria presenza di Tomaso Montanari alla Genova Heritage Week: la sua lectio magistralis ci richiamerà all’idea fondamentale del patrimonio culturale non come semplice eredità da custodire, ma come spazio vivo di democrazia, diritti e cittadinanza attiva. Un messaggio potente che parte dai giovani per parlare all’intera città”.

Il primo appuntamento chiave del programma è fissato per venerdì 16 ottobre con Hey Genova!, una giornata di co-progettazione che vedrà esperti facilitatori affiancare i partecipanti nella cornice del DAD – Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

Oltre 100 ragazzi provenienti da alcune classi quarte dei seguenti istituti superiori cittadini: Liceo Classico Andrea D’Oria, Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II – Ruffini, l’Istituto Tecnico Turistico, Liceo Economico Scienze Umane, Istituto Tecnico per il Turismo Bergese – Rosselli, Liceo Scienze Umane Sandro Pertini, si incontreranno per immaginare insieme il futuro del patrimonio culturale genovese.

Dopo aver approfondito la conoscenza dei Palazzi dei Rolli attraverso le visite guidate dai divulgatori scientifici dei Rolli Days, gli studenti si sfideranno su due grandi temi: da un lato la ricerca di nuovi linguaggi contemporanei e strumenti digitali per raccontare la cultura cittadina, dall’altro l’ideazione di format creativi e inclusivi per vivere il centro storico e i palazzi anche nelle ore serali. Le proposte più innovative ed efficaci verranno presentate direttamente al pubblico durante la conferenza internazionale di studi del 24 novembre. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, partner del Comune di Genova per le attività delvVentennale Unesco.

Le celebrazioni culmineranno poi nella Genova Heritage Week, che dal 23 al 27 novembre offrirà un denso percorso capace di intrecciare passato, presente e futuro attorno ai temi della responsabilità, della cooperazione, dei diritti e della cittadinanza. L’evento si aprirà il 23 novembre presso l’Archivio di Stato di Genova, luogo simbolo che custodisce i documenti storici dei Rolli, con la presentazione alla città del Manifesto strategico del nuovo Piano di Gestione 2026-2030.

La giornata del 24 novembre proporrà diversi appuntamenti: nel pomeriggio Palazzo Ducale ospiterà la conferenza internazionale promossa dal Comune di Genova e dalla Fondazione Santagata in collaborazione con l’Unesco, mettendo a confronto esperti e rappresentanti di altri siti Patrimonio Mondiale italiani ed europei.

In serata, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà l’attesa lectio magistralis dello storico dell’arte, saggista e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, dedicata al patrimonio culturale come spazio di diritti e cittadinanza. Sempre il 24 novembre, la Camera di Commercio di Genova accoglierà un dibattito su cultura, turismo e sviluppo sostenibile insieme al circuito Mirabilia.

Il palinsesto della settimana si completerà dal 25 al 27 novembre con due convegni scientifici curati dall’Università di Genova: il primo, ospitato al DAD, sarà incentrato sul tema dell’abitare il patrimonio mondiale. Il secondo, a cura del DIRAAS nella sede di Palazzo Balbi Cattaneo, approfondirà la conoscenza del sistema dei Rolli nel contesto dell’ospitalità di Stato in Europa.

La Genova Heritage Week è un’iniziativa del Comune di Genova finanziata dal Ministero della Cultura con il contributo di Unesco, in collaborazione con l’Università di Genova, l’Archivio di Stato di Genova, la Camera di Commercio di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.