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Professionisti

Alla Borsa di Genova Cna organizza il primo meeting degli autoriparatori

Appuntamento dalle 9:30 alle 13 nella sala delle Grida per l’evento dedicato al futuro del settore. A chiudere l’iniziativa la mototerapia di Vanni Oddera

meccanico

Genova. Appuntamento domani, sabato 10 ottobre, dalle 9:30 alle 13, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa con il 1° Meeting degli Autoriparatori, l’evento ideato e organizzato da CNA Genova dedicato al futuro di un settore che sta vivendo una trasformazione profonda tra tecnologia, nuove competenze e crescenti responsabilità professionali.   

“L’obiettivo dell’iniziativa è ragionare insieme su come accompagnare l’evoluzione di mestieri sempre più specializzati e interconnessi, affrontando temi come carenza di personale, formazione dei giovani, burocrazia, tecnologia, sicurezza e sostenibilità economica delle imprese – spiega Roberto Gennai, responsabile Autoripatori CNA Genova -. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale stabile, capace di mettere a confronto imprese, rappresentanti di categoria e istituzioni sui cambiamenti che interessano officine, carrozzerie e gommisti”.  

Al centro della mattinata di sabato ci sarà l’intervento del professor Silvano Guelfi sull’“autoriparatore del futuro”: veicoli sempre più elettronici e connessi, diagnosi e sistemi ADAS, sicurezza, formazione continua, ricambio generazionale e nuove responsabilità legate agli interventi sui mezzi. 

Nel corso dell’evento ci sarà spazio anche per la formazione con ECIPA Genova, gli adempimenti su RENTRI, gestione dei rifiuti e pneumatici fuori uso (PFU) e un breve focus sull’iperammortamento 2026-2028.  

Il momento di confronto principale sarà la tavola rotonda con Antonella Grasso, responsabile nazionale CNA Autoriparazione, Fabio Bruzzese, presidente carrozzieri CNA Genova e Liguria, Andrea Berretta, presidente gommisti CNA Genova, e Francesco Ghirardini, presidente meccatronici CNA Genova e Liguria.  

A chiudere l’evento sarà Vanni Oddera, con un momento dedicato alla mototerapia, alla beneficenza e al valore sociale del motorismo.

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