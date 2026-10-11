Genova 28esima città del mondo per qualità della vita: la classifica di Oxford Economics

Genova è la 28esima città del mondo per qualità della vita secondo il Global Cities Index elaborato da Oxford Economics, una delle principali società indipendenti di consulenza e previsione economica a livello globale. Si tratta di un sistema che analizza ogni anno mille città in tutti i continenti secondo cinque parametri principali, tra cui figura proprio la qualità della vita: gli altri sono economia, capitale umano, ambiente e governance.

Gli indicatori che determinano la qualità della vita, secondo quanto dichiarato nel report, sono l’uguaglianza di reddito (secondo il coefficiente di Gini), il reddito pro capite, la quota di reddito destinata all’abitazione, l’aspettativa di vita alla nascita, il tasso di criminalità (omicidi ogni 100mila residenti) e il numero di luoghi ricreativi e culturali in rapporto alla popolazione. Il peso specifico delle cinque categorie è differente: l’economia conta per il 30%, capitale umano e qualità della vita il 25%, ambiente e governance il 10%.

In tema di qualità della vita, al primo posto nel mondo c’è Canberra (Australia) seguita da Bergen (Norvegia) e Singapore. In Italia, tenendo conto solo di questo indicatore, meglio di Genova si classificano solo Venezia (20esimo posto) e Padova (24esimo). Nel capoluogo ligure, secondo questa classifica, si vive meglio che a Ginevra (51esima), Firenze (53esima), Bologna (64esima) o Lisbona (68esima).

La classifica complessiva, invece, vede Genova al 344esimo posto. Particolarmente critiche risultano le voci economia (669esimo posto), capitale umano (810esimo). Vanno meglio ambiente (157esimo) e governance (301esimo). Sul podio della graduatoria generale si trovano New York, Londra e Parigi: solo quest’ultima risulta migliore di Genova per qualità della vita (decimo posto nel mondo).

In Italia la prima città è Milano (86esimo posto nel mondo) che ottiene i risultati migliori in materia economica. Al secondo posto c’è Roma (119esima), quindi Bologna (222esima), Padova (270esima), Verona (272esima), Firenze (295esima), Bergamo (309esima), Torino (317esima), Venezia (332esima). Genova risulta perciò la decima città italiana nella classifica generale.

Secondo il report di Oxford Economics, Genova rientra nell’archetipo delle “città sostenibili”, cioè quelle che si sono concentrate sull’adattamento ai cambiamenti climatici e sulla transizione energetica, ma anche in quello delle “città post-industriali” che affrontano una sfida demografica e faticano ad attrarre nuova popolazione. La definizione si basa su “un set di parametri definiti quantitativamente”.