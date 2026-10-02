Genova celebra la Festa dei nonni a Sestri Ponente, Salis: “Siete il welfare che manca al Paese”

Genova. Si è svolta questa mattina, nel parco di Villa Rossi a Sestri Ponente, la celebrazione ufficiale della Festa dei Nonni con l’iniziativa “Prendiamoci cura del futuro insieme”, un grande evento diffuso e partecipato che ha riunito over 65, famiglie, bambini, scuole, associazioni e istituzioni.

Una mattinata all’insegna della condivisione, della solidarietà e della cittadinanza attiva che ha visto la partecipazione della sindaca di Genova, Silvia Salis, dell’assessora al Welfare, Cristina Lodi, dell’assessora alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi e del presidente del Municipio VI Fabio Ceraudo. L’appuntamento, inserito nella Campagna Ulivo promossa da UNICEF – in collaborazione con l’associazione 50&Più, la Fondazione Vincenzo Longo e Clara Rubbi e la Rete cittadina per l’invecchiamento attivo, con il patrocinio del Comune di Genova – ha voluto rendere omaggio al ruolo fondamentale che gli anziani ricoprono quotidianamente all’interno della comunità.

Il parco si è animato sin dalle 9.30 con attività educative, laboratori e iniziative di sensibilizzazione ambientale, arricchite dai saluti istituzionali e dalla presentazione delle realtà associative del territorio. I bambini hanno esposto disegni, cartelloni, poesie e storie dedicate al rapporto con i loro nonni e al valore dei legami tra giovani e anziani come patrimonio condiviso. Tutti gli elaborati troveranno presto spazio in una mostra allestita a Palazzo Fieschi, nella sede del Municipio VI Medio Ponente, in via Sestri 34.

«I nonni sono il welfare che manca in questo Paese, molte famiglie si sono potute permettere di fare figli e continuare a lavorare perché ci sono dei nonni su cui contare – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo all’iniziativa – Genova ha un’età media molto alta ed è per questo che, come amministrazione, dobbiamo prenderci cura della terza età. Lo stiamo facendo con programmi come Sport Senior e stiamo mettendo a punto un progetto di alfabetizzazione digitale, perché è importante che tutti possano accedere ai servizi digitali. Da sindaca vi ringrazio e da mamma so che siete il bene più grande di questo Paese».

Un tributo sentito è stato poi riservato alla figura dei nonni, autentico motore e ammortizzatore sociale del nostro tempo, come ha sottolineato l’assessora al Welfare, Cristina Lodi: «I nonni di oggi rappresentano il vero welfare delle famiglie genovesi. Sostengono i genitori, colmano i vuoti organizzativi ed economici della vita quotidiana e, soprattutto, custodiscono e tramandano la memoria, che per i più piccoli costituisce la bussola indispensabile per capire da dove veniamo e orientarsi nel futuro. A loro dobbiamo dire grazie ogni giorno. Un ringraziamento speciale va all’Unicef, alle scuole che hanno aderito con un entusiasmo contagioso, alle associazioni, ai volontari e a tutti i partner che hanno collaborato: questo evento dimostra che il lavoro di rete è l’unica chiave per costruire una comunità realmente inclusiva. Un plauso particolare merita anche il Centro per le Famiglie, presidio quotidiano di dialogo e sostegno intergenerazionale dove si rinsaldano quei legami che rendono la nostra città più accogliente e solidale».

Grande entusiasmo, in particolare, ha suscitato l’area dedicata alle forze dell’ordine e ai corpi di soccorso. Tra curiosità, sorrisi e una miriade di domande rivolte agli operatori, i bambini sono stati i veri protagonisti della giornata. Un ruolo di primo piano è stato rivestito dallo stand della Polizia Locale di Genova, preso d’assalto dai bambini che hanno partecipato con entusiasmo alle prove pratiche di educazione stradale insieme agli agenti, imparando le regole fondamentali per muoversi in sicurezza sulla strada attraverso il gioco.

«L’educazione stradale rivolta ai più piccoli non è semplicemente l’insegnamento di un codice o di una segnaletica, ma un investimento profondo sulla loro autonomia e sulla cultura della prevenzione urbana – ha aggiunto l’assessora Arianna Viscogliosi – vogliamo che i bambini crescano consapevoli che lo spazio pubblico è una casa comune, dove il rispetto delle regole è la prima forma di tutela della vita propria e altrui. Vedere oggi i nostri agenti interagire con così tanta passione e complicità con i bambini, anche grazie al coinvolgimento della Polizia Locale, conferma che la sicurezza si costruisce prima di tutto vicini ai cittadini, partendo dalle scuole e dalle nuove generazioni».

La manifestazione si è conclusa con un gesto simbolico di forte valore evocativo: la piantumazione di un ulivo nel parco di Villa Rossi. Un segno di pace, crescita e continuità che unisce le radici della memoria al futuro delle nuove generazioni, nel segno di una Genova che guarda avanti senza dimenticare la propria storia.