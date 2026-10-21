Genova. Si è conclusa alle 6 di questa mattina l’allerta arancione sul Centro-Ponente della Liguria, che ha determinato piogge diffuse di intensità moderata per tutta la notte, che si sono sommate a precipitazioni intense registrate fino all’alba. Nelle ultime 24 ore i pluviometri hanno registrato accumuli compresi tra gli 80 e i 150 mm in alcune zone di Genova, con alcuni corsi d’acqua nell’entroterra del ponente genovese che hanno fatto registrare gli innalzamenti più significativi.

Il Comune di Genova, tramite la protezione civile, i reparti operativi, i volontari, Amiu e Aster, ha lavorato ininterrottamente per tutta la notte per rispondere alle numerose chiamate dei cittadini, relative principalmente a rami pericolanti e allagamenti circoscritti. Nessun danno è stato registrato ai servizi essenziali o alle infrastrutture primarie della città.

“Voglio ringraziare tutti gli operatori, i tecnici, la polizia locale e i volontari della protezione civile che anche questa notte sono stati in prima linea, lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della nostra comunità e dare risposte immediate a ogni segnalazione − dichiara l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante − quanto avvenuto questa notte ci ricorda ancora una volta la particolare fragilità del nostro territorio e la complessità di gestire eventi meteo intensi e concentrati in poche ore. Grazie ad un eccezionale lavoro di squadra e a un presidio costante del territorio, siamo riusciti a fronteggiare tutte le criticità. Continuiamo a monitorare la situazione, in particolare per le verifiche necessarie sulla viabilità e per completare le operazioni di pulizia e ripristino finale”.

Criticità e interventi per il maltempo a Genova

Viabilità

Via San Fruttuoso (incrocio Via Manuzio): si è verificata una sovrapressione nella tombinatura del Rio Rovare con la conseguente esondazione del rio, che ha interessato la viabilità, le aree depresse limitrofe e provocato l’allagamento di alcune attività commerciali. Si registra inoltre una rottura della sede stradale: il tratto è attualmente interdetto ai veicoli in attesa del sopralluogo delle direzioni tecniche competenti.

Cadute rami e alberi (tutte risolte con l’intervento delle squadre e dei volontari)

Via Acquasanta 187

Via Montelungo 72

Viale Cembrano 27

Via Torricelli 9 (In alcune zone sono in corso gli interventi di spazzamento e pulizia a cura di Amiu e Aster).

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Allerta arancione del 20 ottobre, il maltempo flagella Genova

Allagamenti (tutti risolti)

Le squadre sono intervenute tempestivamente per liberare caditoie e ripristinare la viabilità nelle seguenti vie.

Val Polcevera e Val Bisagno:

via Giacomo Puccini 9, via Gioacchino Rossini 68r, via Giovanni Scriba 4, passo Torbella 1, via San Bartolomeo della Certosa 23r, via Celesia 21r e 65r, via del Lagaccio 19r, corso Sardegna 54, via Carlo Rolando 6r, via Bobbio 228r, via Paolo Reti 29r e 59r, via Ugo Foscolo 2r, via Pietro Chiesa 51r, via Pisa 69r, via Borzoli 159Cr, via Mario Bercilli 1 e 10, via Antonio Cantore 33Ar e 8C, via Antonio Sertoli 3r, corso Ferdinando Maria Perrone 46, via Gelasio Adamoli 287, 289 e 471C, lungo Polcevera 40r, via Paggi 26 e 35, via Carnoli 8.

Centro, Levante e altre zone cittadine:

Via Milano 166r, via Antonio Gramsci 135r, piazza Cavour 73r, via Angelo Orsini 47Cr, corso Europa 110, corso Italia 7B e 42, via San Fruttuoso 117, via Contubernio Giovanni Battista D’Albertis 2r, via Balleydier 60r, via Luccoli 67r.