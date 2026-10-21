Genoa, ripresa degli allenamenti con l’obiettivo recuperi

Genova. Dopo l’intermezzo di riposo, il Genoa ha archiviato la sconfitta contro la Roma per preparare la sfida casalinga contro il Venezia.

Ieri la seduta si è svolta tra palestra e terreno di gioco.

La situazione dei giocatori infortunati più o meno gravemente è quest: Baldanzi e Traorè sono impegnati nell’inserimento graduale in gruppo, mentre Ehizibue, non convocato per l’incontro all’Olimpico, è stato sottoposto a un programma ridotto.

L’obiettivo dei rossoblù sarebbe anche recuperare Meichtry per la partita di domenica pomeriggio.

Intanto De Rossi ha deciso di inserire in pianta stabile Robinho jr nell’organico della prima squadra. All’allenamento presenti anche gli U20 Costoli, Klisys, Lafont e Vaz.