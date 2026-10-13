Genoa, Modesto e Melissano a Pegli. Amorim verso il rientro

Genova. Primo allenamento della settimana per il Genoa, si prepara la partita contro la Roma in programma all’Olimpico sabato alle 20.45. La trasferta è stata vietata a tutti i residenti in Liguria. Settore ospiti aperto solo per non residenti in Liguria e con Dna Genoa.

Primo giorno a Villa Rostan per i nuovi dirigenti dell’area tecnica: il chief of football Modesto e il direttore sportivo Melissano. Dopo l’analisi della partita di sabato, prima vittoria in campionato, sul campo del Signorini si è svolta la seduta con cinque elementi della Primavera chiamati ad aggregarsi alla prima squadra: Brizzolari, Klisys, Robinho jr, Spicuglia e Vaz.

Tra gli indisponibili Amorim è vicino al rientro in gruppo. De Rossi può comunque stare tranquillo e non forzare troppo il recupero del brasiliano se Traoré crescerà ancora di condizione alla luce di quanto si è visto con la Fiorentina.

Tra circuiti in palestra, esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto, una fase è stata dedicata agli spunti uno contro uno.