Genoa, Modesto Chief of Football e Melissano ds: la coppia in pole

Genova. Fino a ieri sembrava un’ipotesi difficile, ma nelle ultime ore sembra che il Genoa stia andando dritto verso quella soluzione: ci dovrebbe essere un duplice ingresso nell’area sportiva.

Forte il nome di Francois Modesto per il ruolo di nuovo Chief of Football. Reduce dalla breve esperienza con la Juventus, è stato dirigente di Olympiakos e Monza. Da calciatore ha giocato in Serie A con la maglia del Cagliari. Come direttore sportivo, invece, il club potrebbe puntare sull’ex ds dello Spezia Stefano Melissano. Tra i talenti valorizzati nel corso della sua esperienza spezzina c’è Pio Esposito, ora attaccante dell’Inter e della Nazionale.

Attese novità ufficiali da parte del Genoa, ma la trattativa pare ben avviata e ad un passo dalla chiusura. Nel frattempo è arrivata la conferma della partenza di Diego Lopez in direzione Burnley in Inghilterra. Lato panchina, come confermato ieri dal diretto interessato, il club nutre ancora fiducia nei confronti di De Rossi. Sarà comunque importante ripartire con il piede giusto per morale e classifica sin dalla partita di domani contro la Fiorentina.