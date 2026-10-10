Il Genoa soffre nella ripresa, ma conquista i primi tre punti: battuta la Fiorentina 2-1

Genova. Il Genoa conquista la sua prima vittoria in campionato e sale a quota 4 punti in classifica: battuta 2-1 la Fiorentina con le reti nel primo tempo di Osmajic (8′) e Messias (15′) e l’autorete di Vasquez nella ripresa. Dopo un ottimo primo tempo a livello offensivo, i rossoblù tengono duro in una ripresa più sofferta e riescono a portarsi a casa l’intera posta nella bolgia del Ferraris. Un risultato importante per la classifica e morale con diversi spunti positivi. Tra quelli tattici, il passaggio alla linea difensiva a 4 e una formazione con maggiore incisività offensiva, a partire da Traorè a cui è stata affidata la cabina di regia. Uomo partita? Osmajic. Comprensibile la furia di De Rossi al 70′ quando sul lavagna delle sostituzioni è apparso per errore il numero dell’attaccante montenegrino invece di quello di Ehizibue. Gol, assist e fino all’ultimo minuto al centro del gioco anche con un lavoro senza palla preziosissimo: decisivo.

Genoa – Fiorentina – primo tempo

I rossoblù partono molto bene con il nuovo assetto (difesa a 4) e tanta qualità in campo con El Shaarawy, Traoré e Messias dal primo minuto: approccio aggressivo, buon possesso palla con scelte di passaggio corrette. Talmente corrette da portare ben due gol in un quarto d’ora. Il primo all’8′ con la rete di Osmajic (che si avventa sul pallone calciato male da Ellertsson dopo una respinta di De Gea su conclusione di El Shaarawy), il secondo con la battuta a rete da pochi passi di Messias (15′) sull’assist ancora dell’attivissimo numero 18 rossoblù “bucato” da Ranieri.

La Fiorentina si vede annullare il 2-1 per fuorigioco al 19′, ma è un approccio gravemente insufficiente per la squadra di Vanoli: tanto nervosismo in campo. E allora il Genoa ne approfitta continuando a collezionare occasioni importanti, alzando il livello di fiducia e i decibel del tifo del Ferraris. Tanta dinamicità nelle trame di gioco per cercare di saltare il prima possibile il centrocampo viola e la linea difensiva. Un trend che va avanti per tutto il primo tempo. Qualche chance per gli ospiti sul finale di tempo: Bijlow si fa trovare pronto e neutralizza un tiro insidioso di Mastantuono con un bel tuffo (45′). Attenta la linea difensiva nelle letture; ordinato il centrocampo con Traorè da regista e Frendrup incursore; aggressivi davanti con El Shaarawy, Messias e Ellertsson a supporto di un onnipresente Osmajic. 2-0 il parziale, un ottimo Genoa che rientra negli spogliatoi con tanti applausi.

Secondo tempo

L’avvio di ripresa vede più in avanti la Fiorentina che cerca di riaprire il match. Meno propensione offensiva rispetto al dispendioso primo tempo, più lavoro senza palla. Al 73′ la Fiorentina accorcia le distanze: diagonale dalla destra di Jimenez che trova la deviazione di Vasquez e mette fuori causa Bijlow. Si avverte un po’ di paura tra le fila rossoblù, allora dalla panchina ai già subentrati Wiafe e Vitinha si aggiungono Sabelli e Puczka per coprirsi maggiormente. Il brivido all’84’ con il palo colpito da Ndour e la palla che rimbalza sulla nuca di Bijlow, ma non entra in porta. Gara che si innervosice sul finale. La Fiorentina prova a trovare il pareggio, ma alla fine i tre punti vanno ai rossoblù.

La cronaca minuto per minuto

95′ Salvataggio di Ostigard di testa sulla linea!

94′ Ammonizione anche per Sabelli

93′ Valdepenas dal limite spreca un’occasione: tiro alle stelle

92′ Un monumentale Osmajic guadagna un fallo preziosissimo su una ripartenza

91′ Ammonito VItinha, autore di un intervento falloso duro

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Genoa che guadagna un corner prezioso, con Vieiry che porta il pallone oltre la linea di fondo. Nulla da fare però sulla battuta

85′ Ammonito anche Wiafe, ora c’è tanto nervosismo in campo. Genoa in sofferenza

84′ Ammonito Vasquez per proteste

84′ Palo della Fiorentina! Conclusione dalla distanza di Ndour, la palla colpisce il palo. Rimpallo fortunato sulla testa di Bijlow che per caso non si fa autogol

80′ Nel Genoa fuori Ellertsson per Sabelli ed Ehizibuhe per Puczka

80′ Nella Fiorentina escono Jimenez per Dodo e Gnonto per Goncalves

78′ Genoa che conquista un corner grazie a un’iniziativa di Ellertsson che arriva sul fondo e il cross viene respinto. L’islandese è provato e guarda verso la panchina. Sugli sviluppi ci prova Marcandalli di testa, ma senza inquadrare la porta.

74′ Ammonito Traoré

73′ Accorcia le distanze la Fiorentina con Jiménez, diagonale dalla destra con la deviazione di Vasquez che mette fuori causa Bijlow

68′ Ci prova Gnonto da posizione defilata: il diagonale destro è bloccato da Bijlow

65′ Crampi per Otoa, arriva il cambio: dentro Marcandalli

64′ Cambio nella Fiorentina: esce Beto per Pellegrino

60′ Ammonito Viery, che atterra un Osmajic scatenato che fa reparto da solo mettendo in difficoltà la difesa viola con il suo strapotere fisico e caratteriale

59′ Ora in campo c’è un po’ di confusione, il Genoa deve assestarsi

56′ Doppio cambio nel Genoa: escono Messias per Vitinha ed El Shaarawy per Wiafe

51′ Corner per la Fiorentina battuto corto da Fagioli, la palla arriva poi a Mastantuono che si fa rubare il pallone al limite dell’area: lancio lungo per El Shaarawy, ma il Genoa non riesce a sfruttare la ripartenza veloce perché il passaggio per Osmajic viene intercettato dalla difesa

49′ Scintille in area tra Messias e Fagioli dopo che quest’ultimo protestava per una trattenuta in area. Faccia a faccia ravvicinato tra i due

46′ Nella Fiorentina escono i due ammoniti, Oulai e Ranieri, per Nije e Viery. Si riparte e il Genoa ora attacca verso la Nord

45+1 Fiorentina che termina in attacco il primo tempo: il corner di Mastantuono viene però neutralizzato dalla difesa genoana

45′ Un minuto di recupero

45′ Parata di Bijlow! Il portiere rossoblù neutralizza d’istinto un tentativo di Mastantuono diretto al secondo palo.

44′ Ranieri di testa! Il difensore era salito sul corner

44′ Corner guadagnato dalla Fiorentina, con Ellertsson che preferisce rifugiarsi in angolo colpendo di testa una palla forse già destinata alla linea di fondo

42′ Occasione Fiorentina: Genoa un po’ scoperto a centrocampo, Gnonto supera Ehizibue in velocità e mette in mezzo, tiro di Oulai che termina di poco a lato

40′ Tiro-cross di Fagioli dal limite, palla che termina sul fondo

37′ Serpentina di Mastantuono in area di rigore, Vasquez prova a ostacolarlo. Alla fine la conclusione risulta smorzata e facile preda di Bijlow

34′ Cross di Ellertsson, Jimenez anticipa il colpo di testa di Vasquez e mette in corner. Sulla battuta De Gea resta a terra, gioco fermo

33′ Osmajic non va troppo per il sottile sulla verticalizzazione di Messias e prova la conclusione di potenza appena ha spazio: la prende un po’ di esterno e la palla termina fuori

32′ Fiorentina che ci prova con Fagioli, il giocatore sul fondo indirizza verso il centro, ma Bijlow fa buona guardia

27′ Genoa che attacca a folate, Fiorentina che si fa infilare come il burro. Altra occasione stavolta per Ehizibue che col destro tra verso la porta servito da Ellertsson, ma la deviazione di Valdepenas è determinante per evitare la rete

23′ Paratona di De Gea! Punizione splendida battuta da El Shaarawy diretta verso il palo alla sinistra di De Gea che vola e con la mano allungata evita il 3-0

21′ Ammonito Oulai, che da dietro travolge Messias che se ne stava andando verso l’area di rigore

19′ Rete annullata alla Fiorentina per fuorigioco, anche il check var dà ragione al guardalinee: Gnonto aveva insaccato di potenza

15′ Raddoppio del Genoa! Messias approfitta del buco di Ranieri in area di rigore sul cross di Osmajic dalla destra. Abbraccio con De Rossi del numero 10 dopo l’esultanza.

15′ Ammonizione per Ranieri, duro intervento su Messias

14′ Occasione Genoa: Break di Elleertsson che conquista un pallone a centrocampo e serve El Shaarawy nello spazio. Il faraone si allunga un po’ il pallone e opta per l’assist verso Osmajic che prova il tiro verso il palo opposto. Fuori di poco

10′ Prima azione d’attacco della Fiorentina, Ndour ci prova con un rasoterra di destro e Bijlow blocca a terra

8′ Osmajic! Genoa in vantaggio. L’attaccante montenegrino si avventa sul pallone calciato male da Ellertsson dopo una respinta di De Gea su conclusione di El Shaarawy

5′ Primi minuti di possesso Genoa, che schiera Traoré in cabina di regia accanto a Frendrup

1′ Si parte con palla alla Fiorentina, Genoa che attacca verso la Sud in questa prima frazione

De Rossi cambia tutto per Genoa – Fiorentina: fuori Marcandalli e Baldanzi, difesa a quattro con Otoa centrale e il trittico Traorè, El Shaarawy e Messias dal primo minuto. Sulle spalle di Osmajic il peso dell’attacco. La squadra deve fare punti per lasciare il penultimo posto. Anche la Fiorentina ha avuto una partenza difficile: 4 i punti della Viola.

Nel pre-partita è stato ricordato Matteo Franzoso, lo sciatore genovese appassionato di calcio e tifoso del Genoa morto lo scorso anno in Cile durante gli allenamenti per la Coppa del Mondo. I famigliari sul campo lo hanno commemorato.

Genoa – Fiorentina le formazioni

Genoa: Bijlow, Ehizibue (80′ Puczka), Otoa (65′ Marcandalli), Ostigard, Vasquez, Ellertsson (80′ Sabelli), Frendrup, Traorè, El Shaarawy (56′ Wiafe), Messias (56′ Vitinha), Osmajic.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Baldanzi, Klisys, Drameh, Sabelli, Robinho Jr., Puczka, Lafont.

Fiorentina: De Gea, Jimenez (80′ Dodo), Dragusin, Ranieri (46′ Viery), Valdepenas, Ndour, Fagioli, Oulai (46′ Njie), Mastantuono, Gnonto (80′ Goncalves), Beto (64′ Pellegrino).

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Mazzeo.

Arbitro: Maresca di Napoli; assistenti: Colarossi, Fontemurato; quarto uomo: Colombo; Var: Abisso; Avar: Camplone.

Ammoniti: Traoré, Vasquez, Wiafe, Vitinha, Sabelli (G); Ranieri, Oulai, Viery (F)

Spettatori: 31.630 (abbonati 26.271; paganti 5.359 per un incasso di 148.395 euro)