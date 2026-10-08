Verso Genoa-Fiorentina, De Rossi: “Andare avanti insieme sarà la scelta vincente”. Le novità sul futuro direttore sportivo

Genova. Per il Genoa torna il campionato e tornano le conferenze stampa di mister Daniele De Rossi. Sabato alle 15 la sfida al Ferraris contro la Fiorentina, un appuntamento che i rossoblù dovranno provare a centrare per classifica e morale dopo aver totalizzato un solo punto nelle prime cinque giornate. La società ha confermato la fiducia nei confronti del tecnico romano, che proprio in conferenza stampa ha dichiarato di averla continuata ad avvertire anche durante la lunga sosta. Lato infortunati, sabato De Rossi dovrà rinunciare a Meichtry, Colombo e Sow. Vasquez è stanco dopo le partite con la sua nazionale ma partirà ugualmente dal primo minuto.

Intanto, sono attese novità sul futuro dell’area sportiva. Il Chief of Football Diego Lopez è sempre più vicino al trasferimento al Burnley e il club rossoblù sta quindi lavorando per individuare il suo sostituto. Nelle ultime ore hanno preso quota i nomi dell’ex Juventus Francois Modesto, indicato come possibile Chief of Football, e dell’ex Spezia Stefano Melissano, accostato invece al ruolo di direttore sportivo. Al momento, tuttavia, non sembrerebbe prendere forma l’ipotesi di un duplice ingresso nell’area sportiva. Da capire, dunque, se nelle prossime ore cambierà qualcosa e il Genoa deciderà di puntare su un tandem, oppure se proseguirà con l’idea che sarà uno solo tra questi nomi, tra cui si tiene ancora aperta la pista che porta a Giovanni Rossi, a sostituire Lopez.

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi

Le sensazioni dopo la sosta

La sosta, quando arriva il momento negativo, è molto utile ma è anche lunghissima, interminabile. Questa in particolare perché era fattualmente più lunga, però hai più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo tre giorni e non puoi, però paradossalmente ci ha aiutato, non in termini effettivi, perché abbiamo perso due o tre giocatori, ma in termini di studio e di lettura su noi stessi. Lo stato d’animo non so come descriverlo. Sono sereno, sto facendo il mio lavoro con il dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando le cose non vanno come pensavano o speravano, però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile dal punto di vista dell’impegno fisico, dell’attenzione e anche dell’umore. So che non è proprio il massimo dirlo, ma c’era un buon umore. Non va frainteso: non siamo contenti dei nostri risultati, ma non c’era neanche quella depressione da situazione irrecuperabile, perché poi effettivamente così non è. È molto presto ancora e quindi sono sereno anche nei colloqui con la società, con la presidenza, quando siamo andati in Romania, ma anche in quelli quotidiani con la società qui a Genova. Ho sempre ricevuto molta fiducia, quindi sono voglioso di cambiare un po’ la marcia, ma sono sereno.

Su Meichtry, Colombo e Sow

Credo che sia giusto lasciare al dottore la comunicazione, ma abbiamo avuto da poco una comunicazione non positivissima. Non li avremo. Diciamo che è stata una sosta per le nazionali un po’ lunga e dovremmo abituarci tutti quanti, sia noi che le nazionali, a gestirla. I numeri sono un po’ grezzi, ma fanno capire qualcosa e vanno analizzati meglio: i primi dati che abbiamo indicano quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta che c’era stata l’anno scorso nello stesso periodo. È vero che ci sono state il doppio delle partite, perché da due sono diventate quattro, quindi ci può stare, ma ti alleni di meno, viaggi di più e le possibilità di farsi male sono aumentate. Questo vale per noi, vale per le squadre che giocheranno contro di noi, vale un po’ per tutti. Siamo tutti sulla stessa barca e bisogna fare con quelli che abbiamo e cercare di recuperare al più presto quelli che abbiamo perso momentaneamente.

Su Vasquez

Vasquez può forse influire sul minutaggio, magari potrei vederlo stanco a fine partita, ma partirà dall’inizio. È un giocatore molto importante per noi, come spirito e come giocatore in generale. Soprattutto è un ragazzo che fa la nazionale da tanti anni, quindi è anche abituato a fare queste transoceaniche lunghe. Sicuramente una settimana in più ti fa assorbire ancora di più quel fuso orario, quindi può essere un fastidio in più. Vale per lui, vale per Mastantuono e per quelli che giocano contro di noi, ovviamente. Però è abituato, è professionale, è già qui. Oggi seguirà le parti tattiche, non si allenerà, ma è già qui pronto con i compagni e quindi partirà dall’inizio. Poi vediamo in corso d’opera. Calcoliamo anche che potrebbe essere un po’ più stanco del solito e quindi potremmo fare un ragionamento su quanti minuti togliergli, ma non lo faremo partire dalla panchina.

Su Wiafe

La condizione la dimostrano anche quando vanno a giocare in nazionale, avendo poi poco spazio con noi, quindi è bene vederli in forma. Credo che noi non abbiamo bisogno di spensieratezza, ma di giocatori pronti a giocare e a fare una partita seria, perché i nostri avversari sono una squadra, a mio avviso, molto forte, con giocatori molto forti. Abbiamo bisogno di giocatori pronti a giocare. Wiafe è un giocatore pronto. Quindi, se dovesse giocare, a partita in corso, dall’inizio, qualsiasi cosa, io lo ritengo un giocatore forte come gli altri che hanno giocato più di lui. Non lo ritenevo così all’inizio perché lo conoscevo poco. L’ho accolto nella nostra rosa non con scetticismo, ma considerandolo qualcosa di un po’ sconosciuto che sarebbe stato utile per il futuro. Per me Wiafe tra poco sarà un giocatore che farà tanti, tanti minuti con noi. Poi dobbiamo capire che partita sarà con la Fiorentina e che partita sarà con la Roma. Con la Roma è una partita tanto uomo contro uomo, tanto di duelli, molto simile a quella che abbiamo fatto l’anno scorso in casa, dove abbiamo messo tanti di questi giocatori forti fisicamente. È un giocatore che mi ha stupito, forse quello che mi ha stupito più di tutti, e lo ritengo uno dei nostri venti titolari.

Su Puczka

Per quanto riguarda Puczka, è uguale: è un giocatore importante. Per lui c’è un discorso diverso, diciamo una piccola trasformazione di ruolo che gli sto cercando di far fare potrebbe aver bisogno di qualche prova in più in campo, per essere sicuri che lui sia già un braccetto come lo vogliamo immaginare noi: un braccetto di spinta, un braccetto offensivo. Credo che anche lui avrà spazio in futuro perché è un giocatore che ti dà vantaggi sui calci piazzati e sulla spinta propositiva. Potresti perdere qualcosa dal punto di vista della fase difensiva, ma è un giocatore che io valuto come ne valuto tanti altri che hanno giocato un po’ poco con noi.

Su Mitaj

Mario Mitaj, secondo me, è un giocatore molto più forte di quello che si è visto da noi in queste partite, quindi avranno spazio anche loro. È ovvio che uno fa le scelte sempre in virtù di quella che è la partita, della prossima partita, soprattutto quando sei in una situazione di campionato e di classifica non simpaticissima. Nelle ultime sei-sette partite dell’anno scorso le nostre valutazioni quando facevamo la formazione erano più varie. Tante prove, perché eravamo tranquilli. Adesso bisogna iniziare a pedalare, a fare punti, quindi di prove magari ne fai un po’ meno, anche se poi alla fine cambiare non è necessariamente un sintomo di indebolire la squadra, ma magari la migliori.

La condizione di Traorè

Il discorso di Traoré a Bucarest era una prova solo ed esclusivamente fisica. Traoré è pronto a giocare. La nostra lettura è una ricerca di condizioni che lui sta facendo insieme a noi. Si mette a disposizione, sapendo anche che magari giocando a centrocampo, per esempio, c’è bisogno di fare tanti metri, di coprire tanto campo, e le risposte che abbiamo avuto da Bucarest sono state super positive. Vediamo adesso che partita vorremmo fare contro la Fiorentina e che partita vorremmo fare in futuro, ma lui è un giocatore che abbiamo recuperato dopo un infortunio molto lungo. Non è che lui si è stirato: ha avuto un infortunio delicato, è stato fermo tanto tempo, si è allenato tutta l’estate a parte. Anche con noi all’inizio è rientrato, ha avuto un piccolo problema, non una ricaduta ma qualcosa che gli continuava a far sentire dolore, quindi abbiamo cercato di reinserirlo senza forzare troppo il rientro. A Bucarest ha dimostrato di essere in una condizione migliore di quanto sperassi.

L’attuale momento del Genoa e la necessità di cambiamenti

Le squadre cambiano. Nei quattro mesi estivi, quando arrivi alla prima sosta, la squadra un pochino cambia, quindi qualche lettura diversa la devi fare. Quando è estate prendi una direzione. Quando stai a Moena lavori a cuor leggero, senza problemi, cercando di prendere una direzione che potrà essere la migliore, secondo te e secondo il tuo staff, per poter arrivare a vincere le partite proprio quando contano veramente. Quindi fai i tentativi, fai gli esperimenti in amichevole, perdi, non vinci, ma non ti interessa niente. Adesso le partite contano e, per mille motivi, a volte le direzioni che pensavi di prendere possono avere delle piccole variazioni di percorso, ma devi riuscire comunque ad arrivare all’obiettivo. Se pensavi di fare gol in una maniera e quella maniera forse non è proprio fattibile, devi cercare un’altra via. Se pensavi di non prendere gol in una maniera e pensi di non riuscirci, devi trovare un’altra maniera. Questo è un po’ il pensiero, il meccanismo, il processo che usano gli allenatori quando subentrano: una squadra che vedono, che trovano e sulla quale devono mettere mano. Quindi, se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po’ diverse da quelle che sono i punti in classifica. Ma, ammettendo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare e lo dobbiamo fare cercando di pulire la testa dalle nostre convinzioni. Non è questione di fare finta di essere subentrati perché quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato o qualcuno ci ha fatto qualcosa per cui noi siamo in questa condizione. No: pulisci la testa e, se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. Anche il discorso della condizione fisica: a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli. Abbiamo cercato di pulire un po’ le nostre teste, sia dal dispiacere sia da quelle convinzioni che a volte ti incastrano e non ti fanno sbloccare la squadra. A volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo. Mi do le responsabilità: me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante, perché è giusto così quando si allena. Penso che si dovesse modificare qualcosina nella metodologia, nelle scelte, nella ricerca del gol, nella ricerca della fase difensiva e soprattutto, da quella conferenza, abbiamo perso un passaggio: noi abbiamo letto tanti dati, tanti numeri che sono quelli che ti aiutano quando vai tanto bene e quando vai tanto male, quando hai pochi punti e quando ne fai tanti. Perché spesso quando ne fai tanti ne meriti un po’ di meno e quando ne fai pochi spesso ne meriti un po’ di più, quindi cerchi di essere un po’ più attaccato a quella che è la realtà dei fatti.

La fiducia della società

Non ci siamo esonerati, ci siamo straconfermati e pensiamo che la scelta di andare avanti insieme sia una scelta vincente. Perché, secondo me, cinque partite sono pochissime per chiunque abbia deciso di fare un percorso insieme in una stagione e perché sentiamo fiducia sia dentro al campo che dentro gli uffici. Siamo felici di stare qui e siamo convinti di poter fare più punti di quelli che abbiamo fatto finora, anche perché di meno è difficile.

Sulla Fiorentina

La Fiorentina l’abbiamo considerata per tutto l’anno scorso una squadra forte che stava in classifica in difficoltà, ma quando guardavi gli undici vedevi sempre magari qualcosa che poteva mancarle. Quest’anno, guardando le individualità, gli acquisti che hanno fatto, il mercato che hanno fatto e anche la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite, è una squadra veramente spaventosa, molto forte, nuova, con tanti cambi. Quindi a volte si può affaticare. Secondo me nelle prime tre partite è stata una squadra che, anche guardando i dati, è stata una delle squadre più sfortunate della Serie A. Sicuramente ha fatto delle partite non eccellenti, ma non meritava di fare zero punti in tre partite. A volte entra una palla e ne esce un’altra e gli allenatori hanno un destino diverso all’interno di un’avventura. Però hanno ritrovato un po’ di stabilità e forse anche di convinzione, che poi li mette nelle condizioni di poter esprimere il potenziale individuale che è incredibile. Giocatori fortissimi, veramente interessanti, alcuni più conosciuti, alcuni meno conosciuti. Basti pensare ai due attaccanti, che sono due attaccanti secondo me da alta classifica della Serie A, che qualche anno fa avrebbero giocato in alta classifica in Serie A. Gente che va in Premier League, un giovane come Pellegrino, gli esterni, gente che arriva, chi dal Real Madrid, magari un domani a quei livelli ci arriverà. Quindi complimenti per come hanno investito durante l’estate. Però squadre imbattibili non ci sono e noi secondo me faremo una grande partita perché sento l’energia giusta e sento l’elettricità giusta, nonostante siamo consapevoli che i loro valori sono molto alti.

Vicinanza dello spogliatoio e convinzione dei propri mezzi

I giocatori, chi più chi meno, mi hanno fatto sentire la vicinanza. Qualcuno mi ha mandato un messaggio dopo Parma alle due di notte, qualcuno mi ha mandato un messaggio la mattina dopo. Non sono cose che uno dà per scontato, perché comunque le apprezzi. E chi mi ha scritto non è necessariamente uno che gioca titolare sempre o uno che gioca 90 minuti ogni partita. Questo ti dà tanta, tanta forza per andare avanti anche in quei momenti in cui dici: “Mamma mia, va tutto storto”. I ragazzi sono, penso, in linea con me: dispiaciuti, consapevoli che abbiamo fatto degli errori che ci sono costati tanto e che quindi dobbiamo abbassarli. Il fatto che io ritenga l’errore parte del calcio non vuol dire che lo accetti. Nel senso che capisco che fa parte del calcio, capisco che farà parte un giorno del nostro avversario, che commetterà un errore e farà perdere a loro una partita che magari noi non meritavamo di vincere. Ma noi dobbiamo lavorare anche su questo, su quegli errori che non sono tanto allenabili, su quelli che sono abbastanza basici, anche per ragazzi che per dieci mesi non ne hanno commessi di quel genere. Sono anche loro dispiaciuti, ma tutti quanti sopra la barca, pronti a remare. Questa è l’atmosfera che uno vuole trovarsi intorno. Non è che siamo qui e facciamo le feste e siamo contenti: siamo consapevoli che il momento è negativo, però poi, con loro faccia a faccia in sala video, abbiamo analizzato anche tanti dati e numeri, che poi sono gli stessi per tutti e li leggono tutti gli allenatori. Non è che siamo stati calpestati dai nostri avversari. Io questo lo dico come l’ho detto l’altro anno quando ho vinto col Bologna, quando ho vinto col Cagliari, quando ho vinto a Udine: ho detto che era stata una partita abbastanza pari, siamo stati bravi e fortunati a vincerla. Io dico che contro il Napoli, contro il Frosinone, contro il Parma forse soprattutto, bastava un attimo per avere tanti punti in più.

Su Vitinha

Io mi faccio l’idea di quello che vedo anche a telecamera spenta durante gli allenamenti. Lui è quello che sia nel precampionato che in questa sosta si è presentato e si è allenato meglio di tutti. Questa è una costante che credo sia giusto dirla: va più forte di tutti in ogni circostanza, quindi l’impegno è sempre sopra il cento per cento. È un ragazzo che, se lo metti titolare o in panchina, interpreta il calcio nella stessa identica maniera. È entrato a Parma molto bene secondo me, ha rischiato di fare gol, ha creato occasioni da solo, ha corso tanto. Non sta arrivando il gol, ma non sta arrivando anche per gli altri. Sta segnando Mili, che è una cosa che a noi fa piacere, ma dobbiamo arrivare a fare gol, a fare occasioni, a creare occasioni. Più occasioni creiamo e tutti questi giocatori che a voi sembrano non bomber si sbloccheranno e faranno, chi più chi meno, le loro solite cifre. Perché poi non trasformi un giocatore da tre, quattro, cinque gol in uno da venticinque, forse, ma sicuramente puoi alzare il livello. Noi stiamo tornando ai numeri: noni, se non sbaglio, come possesso palla e diciannovesimi per occasioni create. Ve l’ho già detto: noi su quello abbiamo lavorato, cercando di trovare la maniera per arrivare in area, riempire l’area e appunto tirare in porta e creare occasioni. Sapendo che poi a volte le occasioni capitano anche in maniera casuale, ma solo se lì dentro ci arrivi.

Su come affrontare la partita di sabato

Se dovessimo guardare solo le loro qualità fisiche e tecniche a centrocampo, rischieremmo anche di snaturarci tanto e cercare di mettere solo caratteristiche difensive perché sono forti. Se andiamo a guardare solo le loro caratteristiche e la loro bravura, dovremmo fare una squadra prettamente difensiva. Invece, con i giocatori forti, a volte mettere qualche giocatore offensivo in più magari li costringe a fare una cosa che non gli piace. Sicuramente i giocatori forti come quelli che hanno loro preferiscono avere la palla che non averla. Quindi noi possiamo difendere sia a livello fisico, sia a livello tattico, ma anche togliendo loro qualche occasione in più di tenere la palla. Fermo restando che i valori sono alti e secondo me questi sono giocatori che erano forti anche l’altro anno, ma stanno acquisendo convinzione, condizione ed esperienza in più. Vanoli poi sta facendo un ottimo lavoro, come ha fatto l’altro anno, perché è arrivato nel momento in cui la Fiorentina era in difficoltà e l’ha salvata. È giusto che gli venga riconosciuto. È una squadra forte, lì sotto ci rimarrà poco tempo. Speriamo che ci rimanga almeno per un’altra settimana.