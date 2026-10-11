Genoa, la vittoria contro la Fiorentina può essere la svolta? Spunti interessanti, Osmajic infiamma i tifosi

Genova. Il Genoa aveva bisogno di punti e li ha fatti: una vittoria importantissima contro la Fiorentina, la prima in campionato, che ridà fiducia e morale all’ambiente. Ma all’interno della gara ci sono aspetti da sottolineare quasi quanto il risultato in sé: nel primo tempo la tecnica, nel secondo la resilienza.

Nei primi quarantacinque minuti si sono toccati livelli alti, come non accadeva da tempo. Bene Bijlow tra i pali, la difesa si è mossa bene tra i sistemi a quattro e a tre e tanta qualità in campo, con El Shaarawy, Traoré e Messias dal primo minuto: approccio aggressivo, buon possesso palla e scelte di passaggio corrette. In particolare, è l’impiego di Traoré in mezzo al campo, praticamente da regista, a generare quella chiara proiezione offensiva che spesso è mancata e che ha messo in estrema difficoltà la squadra di Vanoli.

Una nota di merito a De Rossi, quindi, per aver trovato nuove soluzioni dopo essere stato additato come un allenatore poco incline ai cambiamenti. Ora va data continuità in un ambiente che viene descritto particolarmente sereno. Il tecnico romano ha incassato la fiducia della società anche durante la lunga sosta per le nazionali, in un momento in cui il board sportivo è in evoluzione. Non dovrebbe mancare troppo tempo, infatti, agli annunci di Francois Modesto (Chief of Football) e Stefano Melissano (direttore sportivo), che sostituiranno l’uscente Diego Lopez per il quale verso le 9 è arrivato il saluto ufficiale del Genoa. Aggiornamento ore 11:10: arriva anche l’annuncio ufficiale della nuova area sportiva.

“Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l’impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell’area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale”.

Modesto e Melissano saranno le nuove figure chiamate a prendere in mano il progetto sportivo del club che, dopo due cambi in dirigenza consecutivi a stagione in corso, necessita di futuribilità. Il tecnico romano rimane un punto fermo per il Genoa, con società e giocatori dalla sua parte.

Una responsabilità che lui stesso sente in maniera viscerale, come dimostra l’esultanza a fine partita, quando ha tirato fuori tutta la tensione, quasi in lacrime. Come ha dichiarato lui stesso, nelle scorse settimane la squadra gli ha dato chiare dimostrazioni di vicinanza. La corsa di Messias a cercarlo per abbracciarlo dopo il gol è abbastanza esplicativa del buon rapporto tra lo spogliatoio e De Rossi. Lo stesso emerge analizzando le prestazioni dei singoli giocatori, anche di quelli subentrati, come Wiafe, che hanno dato tutto anche per il proprio allenatore.

Si passa poi all’analisi della ripresa, caratterizzata da un approccio diametralmente diverso rispetto all’inizio della gara: un blocco più basso, per attendere i portatori di palla, andare in pressione e provare a ripartire in avanti. Non è mai uno stratagemma particolarmente brillante, ma le energie spese nella prima frazione sono state davvero tante. In ogni caso, per alcuni tratti del secondo tempo, l’ordine sembrava avere la meglio sulle avanzate viola. L’autogol di Vasquez al 73′ poteva far riaffiorare i fantasmi nella mente dei calciatori e, per un breve periodo, sembrava proprio che la partita stesse prendendo quella direzione. Ma la forza mentale del gruppo e la spinta del Ferraris hanno fatto la differenza, permettendo al Genoa di mettere in ghiaccio i tre punti definitivamente dopo il salvataggio sulla linea di Ostigard a pochi istanti dal triplice fischio.

L’uomo partita è senza alcun dubbio Milutin Osmajic. Gol (il suo terzo centro in campionato), assist e un lavoro senza palla preziosissimo. Rivelazione di questa prima parte di stagione, si sta prendendo sempre più il Genoa. Grazie alla sua prestanza fisica e alla capacità di restare al centro del gioco, sta diventando sempre più apprezzato dalla piazza rossoblù. Così come da De Rossi: comprensibile la furia del tecnico rossoblù al 70′, quando sulla lavagna delle sostituzioni è apparso per errore il numero dell’attaccante montenegrino anziché quello di Ehizibue, stravolto dopo una buona prova. Il tecnico ha fermato tutto e Osmajic è rimasto in campo a lottare fino alla fine.

“Lui ha portato serenità, soluzioni, profondità, caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo, che ricordano quelle di Ekathor ed Ekuban. Nella fase di mercato non era il primo della lista, ma sono contento di non aver preso i primi. Avevo paura delle capocciate che dava, non lo conoscevo, ma ha portato energia: scherza, parla con tutti, è centrale nello spogliatoio. Per me è un acquisto incredibile. Un direttore forte diceva: “Non devi prendere giocatori forti, ma giusti”. Lui lo è“, ha dichiarato DDR nella conferenza stampa post partita. E come dargli torto? Come si suol dire, fa reparto da solo.

Infine ha parlato anche Morten Frendrup, anche oggi autore di una prova dispendiosa. È il tipico giocatore capace di giocare tante partite all’interno della stessa gara, ma spesso lo fa lontano dai riflettori. Il centrocampista danese, vice capitano rossoblù, si è trovato bene a giocare insieme ai nuovi arrivati: “Ho giocato con tanti ottimi giocatori, come sempre. Durante l’estate sono arrivati molti nuovi giocatori e si sono inseriti molto velocemente. Mi sono sentito molto bene. Il gruppo vicino a De Rossi? Quando scendiamo in campo cerchiamo sempre di restare uniti, sia nei momenti in cui vinciamo sia in quelli in cui le cose sono più difficili. La vittoria è molto importante per noi, perché ogni punto conta. Oggi abbiamo conquistato tre punti, ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare a vincere, partita dopo partita”.