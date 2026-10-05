Genoa, Diego Lopez verso l’addio: club insoddisfatto degli ultimi due mercati, gli scenari

Genova. Le strade tra il Genoa e il Chief of Football Diego Lopez potrebbero davvero separarsi. Una situazione ancora da definire, ma il Genoa non è intenzionato a farsi trovare impreparato. Sullo sfondo c’è infatti una proposta del Burnley, situazione che si inserisce in un quadro più ampio legato alla volontà di Lopez di guardarsi intorno e valutare altre proposte.

Alla base della separazione ci sarebbe anche una certa insoddisfazione per la gestione degli ultimi due mercati. Un malcontento che non è legato alla qualità dei giocatori arrivati, ma al fatto che, rispetto alle linee guida inizialmente stabilite, la società avrebbe voluto muoversi in maniera differente. Una riflessione condivisa con l’area scouting, che avrebbe quindi iniziato a valutare possibili alternative. Lopez era arrivato a metà della scorsa stagione e aveva partecipato attivamente alla scelta di Daniele De Rossi per il post Vieira.

I tempi per arrivare a una definizione della situazione non dovrebbero essere particolarmente lunghi, anche perché la questione dovrà essere affrontata in tempi ragionevoli sia per il Genoa sia per tutti i soggetti coinvolti.

Sul fronte dei possibili nomi, invece, presenti opzioni come Giovanni Rossi (club manager del Marsiglia e ex ds di Sassuolo e Cagliari), l’ex Lecce Pantaleo Corvino e l’ex Fiorentina Daniele Pradè. Nicolas Burdisso, ex capitano rossoblù e nell’area sportiva della Fiorentina, al momento sarebbe da escludere dalla lista dei candidati. Le valutazioni sono ancora in corso. Per il club rossoblù sarebbe il secondo cambio consecutivo di direzione sportiva a stagione in corso dopo il passaggio da Ottolini allo stesso Lopez.